В Новосибирский зоопарк приехали 14 кубинских фламинго из Чехии

Интенсивность окраски птиц зависит от корма

Новосибирский зоопарк получил из Чехии первых фламинго — сегодня 14 красных фламинго уже могут увидеть посетители.





«Птицы прибыли ещё 23 марта, но вплоть до сегодняшнего дня посетители не могли их увидеть. Фламинго находились в своем павильоне, привыкали к нему, и сотрудники зоопарка старались оградить их от лишних волнений. Переезд, новый дом — всё это уже стресс, и нужно было время на его преодоление. Сейчас, когда птицы привыкли к новому месту, начинается очередной этап — знакомство с озером и окружающим пространством», — сообщили в зоопарке.





Фламинго начали выходить на улицу, и у гостей зоопарка есть возможность их увидеть на Лебедином озере. Также на берегу озера построили павильон для них.





Все 14 фламинго примерно одного возраста — им около полутора лет. Их оперение серого цвета с вкраплениями розового. По мере взросления они будут становиться все более яркими, красными.





Интенсивность окраса перьев фламинго зависит от корма. Для птиц, живущих в зоопарках, разработаны специальные корма.







«Фламинго ищут корм в воде. Своим особым клювом зачерпывают воду вместе с рачками, моллюсками, водорослями. Внутри клюва у них есть специальные пластинки, они позволяют процеживать смесь: вода выталкивается, а все вкусное и полезное проглатывается. Мы добавляем им корм в воду, строго соблюдая нужные пропорции, моделируем естественные условия», — передаёт зоопарк слова зоотехника Марии Васениной.





Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило говорит, что фламинго круглогодично будут жить на берегу озера.





«В теплое время года они смогут быть у воды, для них отгорожена часть акватории. С наступлением холодов выход на улицу будет закрываться, но у посетителей будет возможность наблюдать за фламинго.





В павильоне предусмотрено смотровое окно. Внутри павильона для птиц созданы все условия: там есть небольшой бассейн.





На одной из стен установлено зеркало. Это сделано для психологического комфорта фламинго. Когда им кажется, что их много, они себя уверенней чувствуют. Орнитологи давно убедились в этом, и зоопаркам рекомендовано использовать зеркала», — отмечает Шило.





Справка: красный (кубинский, карибский) фламинго является одним из самых крупных представителей семейства фламинговых. Долгое время красного и розового фламинго считали подвидами одного вида. Сейчас красный фламинго — это самостоятельный вид. Обитает на островах Карибского моря, Мексиканского залива и Галапагосского архипелага. Колониальная птица.





Проект вольеров для фламинго зоопарк заказывал в 2017 году.





А накануне стало известно, что Новосибирский зоопарк готовит вольеры для ещё одного нового вида животных — учреждение заказало проектно-сметную документацию для вольеров очковых медведей.