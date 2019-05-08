В Новосибирский зоопарк приехали 14 кубинских фламинго из Чехии

Для зоопарка это новый вид птиц

Интенсивность окраски птиц зависит от корма
Интенсивность окраски птиц зависит от корма

Новосибирский зоопарк получил из Чехии первых фламинго — сегодня 14 красных фламинго уже могут увидеть посетители.


«Птицы прибыли ещё 23 марта, но вплоть до сегодняшнего дня посетители не могли их увидеть. Фламинго находились в своем павильоне, привыкали к нему, и сотрудники зоопарка старались оградить их от лишних волнений. Переезд, новый дом — всё это уже стресс, и нужно было время на его преодоление. Сейчас, когда птицы привыкли к новому месту, начинается очередной этап — знакомство с озером и окружающим пространством», — сообщили в зоопарке.


Фламинго начали выходить на улицу, и у гостей зоопарка есть возможность их увидеть на Лебедином озере. Также на берегу озера построили павильон для них.


Все 14 фламинго примерно одного возраста — им около полутора лет. Их оперение серого цвета с вкраплениями розового. По мере взросления они будут становиться все более яркими, красными.


Интенсивность окраса перьев фламинго зависит от корма. Для птиц, живущих в зоопарках, разработаны специальные корма.


«Фламинго ищут корм в воде. Своим особым клювом зачерпывают воду вместе с рачками, моллюсками, водорослями. Внутри клюва у них есть специальные пластинки, они позволяют процеживать смесь: вода выталкивается, а все вкусное и полезное проглатывается. Мы добавляем им корм в воду, строго соблюдая нужные пропорции, моделируем естественные условия», — передаёт зоопарк слова зоотехника Марии Васениной.


Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило говорит, что фламинго круглогодично будут жить на берегу озера. 


«В теплое время года они смогут быть у воды, для них отгорожена часть акватории. С наступлением холодов выход на улицу будет закрываться, но у посетителей будет возможность наблюдать за фламинго. 


В павильоне предусмотрено смотровое окно. Внутри павильона для птиц созданы все условия: там есть небольшой бассейн. 


На одной из стен установлено зеркало. Это сделано для психологического комфорта фламинго. Когда им кажется, что их много, они себя уверенней чувствуют. Орнитологи давно убедились в этом, и зоопаркам рекомендовано использовать зеркала», — отмечает Шило.


Справка: красный (кубинский, карибский) фламинго является одним из самых крупных представителей семейства фламинговых. Долгое время красного и розового фламинго считали подвидами одного вида. Сейчас красный фламинго — это самостоятельный вид. Обитает на островах Карибского моря, Мексиканского залива и Галапагосского архипелага. Колониальная птица.


Проект вольеров для фламинго зоопарк заказывал в 2017 году.


А накануне стало известно, что Новосибирский зоопарк готовит вольеры для ещё одного нового вида животных — учреждение заказало проектно-сметную документацию для вольеров очковых медведей.

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