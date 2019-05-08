Новосибирцы бросились искать места, куда можно сдать клеща

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Интерес к лабораториям резко вырос после длинных выходных
Новосибирцы напуганы клещами и ищут в 2ГИС даже таблетки от клещей
Аналитики 2ГИС подсчитали, насколько у новосибирцев и жителей других регионов Сибири вырос интерес к клещам по итогам первых длинных выходных.
«Всего за прошедшие праздники, с 1 по 5 мая, пользователи 2ГИС в Сибири сделали более 2 тысяч запросов, связанных с клещами. <...>
По сравнению с последними выходными апреля (27-28 апреля), число таких запросов в Новосибирске выросло более чем в 1,5 раза, в Красноярске — в 2,5 раза.
В Иркутске, Барнауле и Томске рост незначительный, а Кемерово — единственный город, где число пользовательских запросов уменьшилось почти на треть. Взрывной рост произошёл по запросу "анализ клеща" — в целом по Сибири их число в сравнении с 27-28 апреля выросло в 4 раза», — сообщили в пресс-службе 2ГИС.
Про анализ клеща люди спрашивали примерно в каждом третьем запросе.
В Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Томске и Барнауле вторым по популярности после «анализа клеща» стал запрос «прививка от клещевого энцефалита». Многие вводили в поиск «укол от клеща» и «анализ крови на боррелиоз». Встречались запросы «лаборатория для клеща», «лаборатория исследования энцефалита» и «центр исследования клещей».
«Количество запросов о клещах растёт с каждым годом. Активнее всего — связанных со страхованием, вакцинацией и анализом клеща. В Томске, например, количество таких запросов увеличилось в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В Новосибирске число запросов по сравнению с прошлым годом выросло почти в 4 раза, в Красноярске — в 5 раз, в Кемерово — в 3,5 раза, в Иркутске — в 1,6 раза», — отмечают в 2ГИС.
Также оказалось, что противоклещевая обработка была популярной услугой в прошедшие выходные. Пользователи сервиса вводили в поисковую строку фразы «обработка от клещей», «антиклещ» и «отрава от клещей». Пользователи интересовались, обработаны ли от клещей городские территории, вводя экзотические запросы вроде «кладбище клещи» и «парки клещи».
В числе других редких запросов — «таблетки от клещей» и «противоклещевой костюм».
В конце апреля НГС публиковал список пунктов экстренной серопрофилактики, то есть мест, где непривитым взрослым и детям можно поставить иммуноглобулин против клещевого энцефалита.
В этом году, по информации минздрава НСО, уже в начале клещевого сезона число укусов стало беспрецедентным.
Елена Громкова
Фото Марии Морсиной
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