Новосибирцы бросились искать места, куда можно сдать клеща

Аналитики 2ГИС подсчитали, насколько у новосибирцев и жителей других регионов Сибири вырос интерес к клещам по итогам первых длинных выходных.



«Всего за прошедшие праздники, с 1 по 5 мая, пользователи 2ГИС в Сибири сделали более 2 тысяч запросов, связанных с клещами. <...>

По сравнению с последними выходными апреля (27-28 апреля), число таких запросов в Новосибирске выросло более чем в 1,5 раза, в Красноярске — в 2,5 раза.

В Иркутске, Барнауле и Томске рост незначительный, а Кемерово — единственный город, где число пользовательских запросов уменьшилось почти на треть. Взрывной рост произошёл по запросу "анализ клеща" — в целом по Сибири их число в сравнении с 27-28 апреля выросло в 4 раза», — сообщили в пресс-службе 2ГИС.