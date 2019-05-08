В Новосибирске нашли самую дешёвую квартиру с видом на салюты

В среднем такой вид обойдётся покупателю почти в 5 миллионов рублей

Отличным видом на салюты в объявлениях похвастались владельцы 40 квартир

Аналитики портала N1.RU нашли самую дешёвую квартиру, продавец которой обещает отличный вид на праздничные салюты, — она расположена в первой очереди жилмассива «Берёзовое».







Площадь небольшой студии всего 19,4 кв. м, она находится на 11-м этаже 17-этажного дома, построенного в 2013 году, и стоит 1,25 миллиона рублей.







«Уютная и светлая студия с красивым видом на весь город с высоты 11-го этажа!!! В праздники видны все салюты в городе!» — уверяет продавец.







При этом, по информации экспертов портала, средняя цена на жильё с обещанием вида на праздничные фейерверки в Новосибирске составляет 4,8 миллиона рублей, а 1 кв. м такой квартиры — 84 тысячи рублей.







«Большинство собственников, продающих квартиры, очень подробно рассказывают о преимуществах своего жилья, отмечая в том числе красивый вид из окна, а также возможность смотреть праздничные салюты. Вряд ли этот бонус от удачного расположения позволяет продать такой объект дороже, но точно выделяет видовую квартиру на фоне всех остальных», — рассуждает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.







В начале мая вариантов с отметкой о виде на салют в базе портала N1.RU нашлось 40, самый дорогой из них — «трёшка» площадью 113 кв. м на 19-м этаже высотки на улице Семьи Шамшиных, 26/1. Между тем не все варианты расположены в центре Новосибирска — среди предложений есть и район Бугринской рощи, и Горский жилмассив, и дома на улице Вилюйской.







Несколько лет назад жители квартир с лучшими видами на Новосибирск рассказывали про жизнь в них — они любуются закатами над водой, мостами и морем сосен.

