Технология такая: трактор устроил пыльную бурю во время уборки в «Берёзовой роще»

У трактора закончилась вода, и он поднял пыль в воздух

В парке объясняют, что такая технология уборки допустима

В новосибирском парке «Берёзовая роща» сделали своеобразную уборку — у трактора закончилась вода, которая прибивала пыль, но он продолжил движение по тротуару и устроил настоящую пыльную бурю.







«Это было сегодня утром, у меня была пробежка. Примерно в 7 утра трактор выехал на уборку. Первые два круга он проехал, и вода из отсека на щетку бежала, прибивала пыль, — рассказал НГС очевидец Владимир Елизаров. — Потом, судя по всему, вода в баке закончилась, и он просто три круга насухую пыль поднимал этой щёткой».





Так, по его словам, трактор проехал ещё три круга по всему тротуару, где гуляют посетители парка, и поднял всю пыль в воздух.





Директор парка Андрей Былин объяснил, что уборка проводится рано утром, когда люди ещё не идут на работу, а технология предполагает отсутствие воды при уборке.





«Если техникой предусмотрены такие, так скажем, технические приспособления, что мы можем поменять, — прокомментировал Былин. — Он убирает щёткой, это предусмотрено технологией уборки. Может с водой и без воды убирать. В каких-то местах с водой, в каких-то без воды».





В прошлом году пивоварня «Йохохо» и бар The Rooks придумали пиво «Над пропастью в пыли», чтобы обыграть проблему пыльных улиц Новосибирска.







Уборка в парке «Берёзовая роща» 8 мая



