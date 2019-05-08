Клуб Владимира Тарасенко прошёл в полуфинал Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» только что обыграл «Даллас Старз»

Владимир Тарасенко не смог отличиться в матче, но в полуфинале Кубка всё-таки сыграет
Владимир Тарасенко не смог отличиться в матче, но в полуфинале Кубка всё-таки сыграет

Сегодня в Национальной хоккейной лиге завершился решающий матч за выход в полуфинал Кубка Стэнли между командой Владимира Тарасенко «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз».


Исход седьмого матча второго раунда серии плей-офф между этими клубами решился в овертайме. «Сент-Луис» выиграл «Даллас» со счётом 2:1.


Решающий гол в матче забил Патрик Марун. Владимир Тарасенко в этой игре очков не набрал.


Соперником «Сент-Луиса» станет победитель пары «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс» — решающий матч пройдёт 9 мая.



За все матчи плей-офф в этом сезоне Владимир Тарасенко набрал 5 очков, а свой первый гол в серии он забил 15 апреля — в матче первого раунда против «Виннипег Джетс».

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