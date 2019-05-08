Девушке стало плохо во время репетиции парада Победы на площади Ленина

Спасатели оказали ей первую помощь

Вчера вечером на площади Ленина прошла последняя репетиция парада Победы — на ней дежурили в том числе и спасатели
Вчера вечером на площади Ленина прошла последняя репетиция парада Победы — на ней дежурили в том числе и спасатели

Жительнице Новосибирска стало плохо во время репетиции парада Победы на площади Ленина — дежурившие поблизости спасатели оказали ей первую помощь.


Вечером во вторник, 7 мая, к экипажу Муниципальной аварийно-спасательной службы, дежурившему на площади Ленина в связи с репетицией парада, подвели девушку, у которой ухудшилось самочувствие. Об этом корреспонденту НГС рассказал начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


«Она не падала, ничего — просто ей немножко стало не по себе. <…> У неё круги перед глазами поплыли, немножко потемнело [в глазах], шум в ушах появился — соответственно, под руку друзья её и привели», — пояснил руководитель МАСС.


В МАСС уточнили, что спасатели оказали 20-летней девушке первую помощь.


«Помощь стандартная при полуобморочных состояниях: её посадили в автомобиль, аммиачной водичкой, соответственно, [привели в чувство] — дали немножко на ватке подышать, попить холодной водички, проинформировали скорую медицинскую помощь, проконтролировали состояние [девушки]. <…> Ей стало лучше, она в сопровождении своих друзей потом ушла, от медицинской помощи <…> отказалась», — сообщил Дмитрий Фокин.


Вчера вечером на площади Ленина состоялась последняя репетиция парада Победы — ради неё в центре города перекрыли несколько улиц. 


Дмитрий Фокин добавил, что не знает, было ли связано пребывание девушки на площади с желанием посмотреть репетицию, и предположил, что компания просто шла мимо машины спасателей. 

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