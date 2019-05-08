В Горном Алтае под лавиной погибли 7 туристов

Они отправились в поход по маршруту четвёртой сложности

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На Южно-Чуйском хребте 9 студентов НГУ попали под лавину

В Горном Алтае на Южно-Чуйском хребте 9 туристов из НГУ попали под лавину — 7 человек погибли.







Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель НГС Илья.





«Группа туристов попала на Алтае под лавину <...> 2 девочки выжили. Моя жена в параллельной группе шла. 2 выжившие вышли на них. Едут сейчас в деревню»,





— сообщил он.





По словам новосибирца, в поход отправились студенты НГУ. «Руководителем [группы был] Николай Симонов», — рассказал Илья.





В МЧС корреспонденту НГС эту информацию о погибших подтвердили, сообщив, что в скором времени на место отправятся спасатели.





12:16

Две выжившие туристки по-прежнему находятся в отделе полиции. «Они сами приехали. Пока с ними наши работают. Состояние удовлетворительное - пришли сами, написали заявление, а сейчас объяснения дают. Просто попали под лавину, семеро из них погибли, двое остались», - рассказали НГС в отделении МВД России по Кош-Агачскому району.





12:13

«Николай ходил в горы более 15 лет, был опытным горным туристом и руководителем. Случилась страшная трагедия, конечно», — рассказывают знакомые о Николае Симонове.







Николай Симонов более 15 лет занимался горным туризмом





12:12

Лавина сошла на туристов, когда они шли по склону

Мы публикуем фотографии пика горы Металлург. Лавина сошла на туристов, когда они шли по склону.





12:05

Издание Mash публикует последнее, как утверждают журналисты, совместное фото группы.









12:03

Одна из участниц группы — Валерия Одаренко — главный редактор новостного сайта Кольцово «Наукоград-пресс».





11:48

Известно, что группа туристов шла по маршруту 4-й категории сложности. Чтобы отправиться в такое путешествие, нужно иметь серьёзный опыт и снаряжение.







«Это второй альпинистский разряд и несколько лет хождений в гору», — прокомментировал уровень сложности маршрута тренер новосибирского клуба «Штурм» Сергей Мельников.







Читатели сообщают, что лавина настигла группу недалеко от вершины Металлурга — знакомые одного из участников группы рассказывают, что Николай Симонов был опытным путешественником.







«Это место в Южно-Чуйском хребте Алтая, там есть вершина Металлург (3933 метров) и перевал Южное плечо Металлурга (3458 метров). 4-я категория сложности — это верхняя граница из диапазона средней сложности маршрутов (3–4). Следующий по сложности — 5-я категория сложности, это сложные маршруты. Руководитель должен иметь как минимум опыт участия в таких маршрутах (4КС) и опыт руководства как минимум маршрутом на 1 категорию ниже (то есть 3КС). Николая Симонова знаю, это опытный горный турист, у него, несомненно, есть необходимый опыт», — рассказал руководитель туристско-альпинистского клуба «Вертикаль» Владимир Нефёдов.







11:42

Лавина сошла на туристов, когда те двигались по склону горы Металлург. Высота горы — 3933 метра.





11:41

Мы публикуем имена двух выживших девушек:





Наталья Антонова;

Екатерина Полянская.





11:39

В МЧС отметили, что девушкам нужно было сразу сообщать о происшествии по номеру «112», тогда бы спасатели смогли среагировать оперативно.





11:36

Николай Симонов — опытный новосибирский альпинист. Он регулярно ходил по различным маршрутам Алтая и вёл блог с фотоотчётами из путешествий. В том числе он публиковал фотографии 2018 года с Южно-Чуйского хребта.









11:29

Читатель Илья сообщает, что выжившие сейчас находятся в шоковом состоянии.





«Там очень лавиноопасно, снега очень много. <...>





Две девочки шли впереди, услышали грохот, оглянулись, увидели, как третьего лавиной смело. <...> Они не плутали, они выходили. Сегодня с утра они к ним (второй группе. — Прим. ред.) спустились. <...> У этих девочек связи не было»,





— рассказал он.





11:27

Мы публикуем предварительный список погибших на Южно-Чуйском хребте:





руководитель группы Николай Симонов;

Игорь Блинов;

Юлия Воробьёва;

Сергей Науменко;

Валерия Одаренко;

Иван Фоканов;

Дмитрий Шарифулин.





11:24

В распоряжении редакции НГС оказался список группы, попавшей под лавину. Группа выдвинулась от села Кош-Агач 1 мая. Назад туристы должны были вернуться в это же село только через две недели.





11:22

По словам читателя Ильи, группа попала под лавину ещё 6 мая в 11 часов. Два дня выжившие девушки пытались выйти навстречу другой группе.





11:20

«Сейчас уже в готовности 8 человек спасателей. Они в 14 часов будут вылетать на вертолёте из Горно-Алтайска в Кош-Агач, чтобы проводить поисковые работы. Группа была зарегистрирована у нас, номер 37», — рассказали в МЧС России по Республике Алтай.



