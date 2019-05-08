В Горном Алтае под лавиной погибли 7 туристов
Они отправились в поход по маршруту четвёртой сложности
В Горном Алтае на Южно-Чуйском хребте 9 туристов из НГУ попали под лавину — 7 человек погибли.
Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель НГС Илья.
«Группа туристов попала на Алтае под лавину <...> 2 девочки выжили. Моя жена в параллельной группе шла. 2 выжившие вышли на них. Едут сейчас в деревню»,
— сообщил он.
По словам новосибирца, в поход отправились студенты НГУ. «Руководителем [группы был] Николай Симонов», — рассказал Илья.
В МЧС корреспонденту НГС эту информацию о погибших подтвердили, сообщив, что в скором времени на место отправятся спасатели.
Две выжившие туристки по-прежнему находятся в отделе полиции. «Они сами приехали. Пока с ними наши работают. Состояние удовлетворительное - пришли сами, написали заявление, а сейчас объяснения дают. Просто попали под лавину, семеро из них погибли, двое остались», - рассказали НГС в отделении МВД России по Кош-Агачскому району.
«Николай ходил в горы более 15 лет, был опытным горным туристом и руководителем. Случилась страшная трагедия, конечно», — рассказывают знакомые о Николае Симонове.
Мы публикуем фотографии пика горы Металлург. Лавина сошла на туристов, когда они шли по склону.
Издание Mash публикует последнее, как утверждают журналисты, совместное фото группы.
Одна из участниц группы — Валерия Одаренко — главный редактор новостного сайта Кольцово «Наукоград-пресс».
Известно, что группа туристов шла по маршруту 4-й категории сложности. Чтобы отправиться в такое путешествие, нужно иметь серьёзный опыт и снаряжение.
«Это второй альпинистский разряд и несколько лет хождений в гору», — прокомментировал уровень сложности маршрута тренер новосибирского клуба «Штурм» Сергей Мельников.
Читатели сообщают, что лавина настигла группу недалеко от вершины Металлурга — знакомые одного из участников группы рассказывают, что Николай Симонов был опытным путешественником.
«Это место в Южно-Чуйском хребте Алтая, там есть вершина Металлург (3933 метров) и перевал Южное плечо Металлурга (3458 метров). 4-я категория сложности — это верхняя граница из диапазона средней сложности маршрутов (3–4). Следующий по сложности — 5-я категория сложности, это сложные маршруты. Руководитель должен иметь как минимум опыт участия в таких маршрутах (4КС) и опыт руководства как минимум маршрутом на 1 категорию ниже (то есть 3КС). Николая Симонова знаю, это опытный горный турист, у него, несомненно, есть необходимый опыт», — рассказал руководитель туристско-альпинистского клуба «Вертикаль» Владимир Нефёдов.
Лавина сошла на туристов, когда те двигались по склону горы Металлург. Высота горы — 3933 метра.
Мы публикуем имена двух выживших девушек:
- Наталья Антонова;
- Екатерина Полянская.
В МЧС отметили, что девушкам нужно было сразу сообщать о происшествии по номеру «112», тогда бы спасатели смогли среагировать оперативно.
Николай Симонов — опытный новосибирский альпинист. Он регулярно ходил по различным маршрутам Алтая и вёл блог с фотоотчётами из путешествий. В том числе он публиковал фотографии 2018 года с Южно-Чуйского хребта.
Читатель Илья сообщает, что выжившие сейчас находятся в шоковом состоянии.
«Там очень лавиноопасно, снега очень много. <...>
Две девочки шли впереди, услышали грохот, оглянулись, увидели, как третьего лавиной смело. <...> Они не плутали, они выходили. Сегодня с утра они к ним (второй группе. — Прим. ред.) спустились. <...> У этих девочек связи не было»,
— рассказал он.
Мы публикуем предварительный список погибших на Южно-Чуйском хребте:
- руководитель группы Николай Симонов;
- Игорь Блинов;
- Юлия Воробьёва;
- Сергей Науменко;
- Валерия Одаренко;
- Иван Фоканов;
- Дмитрий Шарифулин.
В распоряжении редакции НГС оказался список группы, попавшей под лавину. Группа выдвинулась от села Кош-Агач 1 мая. Назад туристы должны были вернуться в это же село только через две недели.
По словам читателя Ильи, группа попала под лавину ещё 6 мая в 11 часов. Два дня выжившие девушки пытались выйти навстречу другой группе.
«Сейчас уже в готовности 8 человек спасателей. Они в 14 часов будут вылетать на вертолёте из Горно-Алтайска в Кош-Агач, чтобы проводить поисковые работы. Группа была зарегистрирована у нас, номер 37», — рассказали в МЧС России по Республике Алтай.