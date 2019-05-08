Возле Бугринского моста загорелся «Рено Логан»: на место выехали пожарные

Машину окутал дым около карьера «Борок»

Тёмно-синий автомобиль загорелся недалеко от Бугринского моста  
Тёмно-синий автомобиль загорелся недалеко от Бугринского моста  

Утром в среду, 8 мая, в Октябрьском районе Новосибирска недалеко от Бугринского моста загорелся «Рено Логан».


Пожар случился возле здания № 270 на Большевистской, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


«Обнаружили пожар в 8:55, [сотрудники МЧС] прибыли в 9:10», — передали в ведомстве.


По данным пресс-службы, у «Рено Логан» горел моторный отсек на площади 2 квадратных метра, но к моменту прибытия пожарных огня уже не было. 


«Хозяин [машины был] на месте вызова — не пострадал», — добавили в МЧС.


Администрация паблика «АвтоАкадем» в соцсети «ВКонтакте» предоставила редакции НГС видео с дымящейся машиной.



Недавно ещё один автомобиль горел на улице Станиславского — из-за пожара полиция перегородила дорогу.

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