Возле Бугринского моста загорелся «Рено Логан»: на место выехали пожарные
Машину окутал дым около карьера «Борок»
Утром в среду, 8 мая, в Октябрьском районе Новосибирска недалеко от Бугринского моста загорелся «Рено Логан».
Пожар случился возле здания
«Обнаружили пожар в 8:55, [сотрудники МЧС] прибыли в 9:10», — передали в ведомстве.
По данным пресс-службы, у «Рено Логан» горел моторный отсек на площади 2 квадратных метра, но к моменту прибытия пожарных огня уже не было.
«Хозяин [машины был] на месте вызова — не пострадал», — добавили в МЧС.
Администрация паблика «АвтоАкадем» в соцсети «ВКонтакте» предоставила редакции НГС видео с дымящейся машиной.
Недавно ещё один автомобиль горел на улице Станиславского — из-за пожара полиция перегородила дорогу.