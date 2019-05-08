Возле Бугринского моста загорелся «Рено Логан»: на место выехали пожарные

Тёмно-синий автомобиль загорелся недалеко от Бугринского моста

Утром в среду, 8 мая, в Октябрьском районе Новосибирска недалеко от Бугринского моста загорелся «Рено Логан».







Пожар случился возле здания № 270 на Большевистской, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





«Обнаружили пожар в 8:55, [сотрудники МЧС] прибыли в 9:10», — передали в ведомстве.





По данным пресс-службы, у «Рено Логан» горел моторный отсек на площади 2 квадратных метра, но к моменту прибытия пожарных огня уже не было.





«Хозяин [машины был] на месте вызова — не пострадал», — добавили в МЧС.





Администрация паблика «АвтоАкадем» в соцсети «ВКонтакте» предоставила редакции НГС видео с дымящейся машиной.









Недавно ещё один автомобиль горел на улице Станиславского — из-за пожара полиция перегородила дорогу.