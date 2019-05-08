Скандальный памятник Сталину поставили на Большевистской

Памятник выполнен из полимерной глины, а внутри заполнен монтажной пеной

Памятник Сталину установили сегодня на улице Большевистской, 29
Памятник Сталину установили сегодня на улице Большевистской, 29

Сегодня, 8 мая, в Новосибирске на улице Большевистской, 29 у здания обкома КПРФ установили памятник Иосифу Сталину.


Бюст Сталина снаружи покрыт полимерной глиной, а внутри заполнен монтажной пеной. Для памятника на территории обкома построили кирпичную стену и установили постамент с бронзовым орденом Победы. Официально бюст Сталина планируется открыть днём 9 мая во время празднования Дня Победы.


Предполагается, что слева и справа от бюста также повесят таблички. В эскизном проекте, который ранее был опубликован на сайте мэрии города, на одной из этих табличек размещена цитата Иосифа Сталина, а на другой — рифмованный текст о его заслугах. 


Для бюста на территории обкома построили кирпичную стену, поставили постамент и привезли бронзовый орден Победы
Для бюста на территории обкома построили кирпичную стену, поставили постамент и привезли бронзовый орден Победы


Но окончательное содержание табличек неизвестно — они появятся позднее.


Перед установкой памятник привели в порядок
Перед установкой памятник привели в порядок


Ранее руководитель инициативной группы Алексей Денисюк подчёркивал, что у него есть договорённость с обкомом КПРФ о видеонаблюдении и освещении на территории, а при необходимости — и о круглосуточной охране памятника.


Инициативная группа уверяет, что за памятником будут следить с помощью видеонаблюдения, а при необходимости — круглосуточно охранять
Инициативная группа уверяет, что за памятником будут следить с помощью видеонаблюдения, а при необходимости — круглосуточно охранять


Разрешения на установку памятника Сталину инициативная группа добивалась несколько лет. В мэрии идею установить бюст вождя в городе раскритиковали, а художественный совет несколько раз рекомендовал отказать активистам. 


Памятник привезли на машине. До этого многие новосибирцы выступали против его установки
Памятник привезли на машине. До этого многие новосибирцы выступали против его установки


Также против установки памятника выступали некоторые новосибирцы. Так, например, историк и краевед Константин Голодяев написал в мэрию открытое письмо, в котором сообщил, что установка бюста расколет жителей города на два противоборствующих лагеря.


Внутри бюст заполнен монтажной пеной, как и памятник цесаревичу Алексею, установленный рядом с собором Александра Невского
Внутри бюст заполнен монтажной пеной, как и памятник цесаревичу Алексею, установленный рядом с собором Александра Невского


Из Минобороны РФ они также получили отказ — по итогам общественного обсуждения бюст предлагали установить возле здания Дома офицеров на Красном проспекте. 


Впрочем, осуждение не помешало новосибирцу установить бюст Сталина в собственном дворе: скульптор-любитель вылепил вождя из снега.


Открытие памятника состоится 9 мая в 15:30 — на мероприятие приедет мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Открытие памятника состоится 9 мая в 15:30 — на мероприятие приедет мэр Новосибирска Анатолий Локоть


Стоит отметить, что открытый в июле 2017 года памятник Николаю II и цесаревичу также был выполнен из полимерной глины и заполнен монтажной пеной. Всего через две недели мужчина накинулся на скульптуру с топором и оставил цесаревича без лица. Полтора месяца памятник стоял скрытый под покрывалами, но уже в сентябре лицо цесаревича восстановили.

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