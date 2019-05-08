Скандальный памятник Сталину поставили на Большевистской

Памятник Сталину установили сегодня на улице Большевистской, 29

Сегодня, 8 мая, в Новосибирске на улице Большевистской, 29 у здания обкома КПРФ установили памятник Иосифу Сталину.







Бюст Сталина снаружи покрыт полимерной глиной, а внутри заполнен монтажной пеной. Для памятника на территории обкома построили кирпичную стену и установили постамент с бронзовым орденом Победы. Официально бюст Сталина планируется открыть днём 9 мая во время празднования Дня Победы.





Предполагается, что слева и справа от бюста также повесят таблички. В эскизном проекте, который ранее был опубликован на сайте мэрии города, на одной из этих табличек размещена цитата Иосифа Сталина, а на другой — рифмованный текст о его заслугах.





Для бюста на территории обкома построили кирпичную стену, поставили постамент и привезли бронзовый орден Победы





Но окончательное содержание табличек неизвестно — они появятся позднее.





Перед установкой памятник привели в порядок





Ранее руководитель инициативной группы Алексей Денисюк подчёркивал, что у него есть договорённость с обкомом КПРФ о видеонаблюдении и освещении на территории, а при необходимости — и о круглосуточной охране памятника.





Инициативная группа уверяет, что за памятником будут следить с помощью видеонаблюдения, а при необходимости — круглосуточно охранять





Разрешения на установку памятника Сталину инициативная группа добивалась несколько лет. В мэрии идею установить бюст вождя в городе раскритиковали, а художественный совет несколько раз рекомендовал отказать активистам.





Памятник привезли на машине. До этого многие новосибирцы выступали против его установки





Также против установки памятника выступали некоторые новосибирцы. Так, например, историк и краевед Константин Голодяев написал в мэрию открытое письмо, в котором сообщил, что установка бюста расколет жителей города на два противоборствующих лагеря.





Внутри бюст заполнен монтажной пеной, как и памятник цесаревичу Алексею, установленный рядом с собором Александра Невского





Из Минобороны РФ они также получили отказ — по итогам общественного обсуждения бюст предлагали установить возле здания Дома офицеров на Красном проспекте.





Впрочем, осуждение не помешало новосибирцу установить бюст Сталина в собственном дворе: скульптор-любитель вылепил вождя из снега.





Открытие памятника состоится 9 мая в 15:30 — на мероприятие приедет мэр Новосибирска Анатолий Локоть





Стоит отметить, что открытый в июле 2017 года памятник Николаю II и цесаревичу также был выполнен из полимерной глины и заполнен монтажной пеной. Всего через две недели мужчина накинулся на скульптуру с топором и оставил цесаревича без лица. Полтора месяца памятник стоял скрытый под покрывалами, но уже в сентябре лицо цесаревича восстановили.