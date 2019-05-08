Скандальный памятник Сталину поставили на Большевистской
Памятник выполнен из полимерной глины, а внутри заполнен монтажной пеной
Сегодня, 8 мая, в Новосибирске на улице Большевистской, 29 у здания обкома КПРФ установили памятник Иосифу Сталину.
Бюст Сталина снаружи покрыт полимерной глиной, а внутри заполнен монтажной пеной. Для памятника на территории обкома построили кирпичную стену и установили постамент с бронзовым орденом Победы. Официально бюст Сталина планируется открыть днём 9 мая во время празднования Дня Победы.
Предполагается, что слева и справа от бюста также повесят таблички. В эскизном проекте, который ранее был опубликован на сайте мэрии города, на одной из этих табличек размещена цитата Иосифа Сталина, а на другой — рифмованный текст о его заслугах.
Но окончательное содержание табличек неизвестно — они появятся позднее.
Ранее руководитель инициативной группы Алексей Денисюк подчёркивал, что у него есть договорённость с обкомом КПРФ о видеонаблюдении и освещении на территории, а при необходимости — и о круглосуточной охране памятника.
Разрешения на установку памятника Сталину инициативная группа добивалась несколько лет. В мэрии идею установить бюст вождя в городе раскритиковали, а художественный совет несколько раз рекомендовал отказать активистам.
Также против установки памятника выступали некоторые новосибирцы. Так, например, историк и краевед Константин Голодяев написал в мэрию открытое письмо, в котором сообщил, что установка бюста расколет жителей города на два противоборствующих лагеря.
Из Минобороны РФ они также получили отказ — по итогам общественного обсуждения бюст предлагали установить возле здания Дома офицеров на Красном проспекте.
Впрочем, осуждение не помешало новосибирцу установить бюст Сталина в собственном дворе: скульптор-любитель вылепил вождя из снега.
Стоит отметить, что открытый в июле 2017 года памятник Николаю II и цесаревичу также был выполнен из полимерной глины и заполнен монтажной пеной. Всего через две недели мужчина накинулся на скульптуру с топором и оставил цесаревича без лица. Полтора месяца памятник стоял скрытый под покрывалами, но уже в сентябре лицо цесаревича восстановили.