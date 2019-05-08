В Первомайском сквере поставили новую стелу с портретами героев после поста в Facebook

Власти решили заменить выгоревшие на солнце портреты после поста в Facebook

Сегодня в Первомайском сквере Новосибирска закончили установку новой стелы с портретами Героев Советского Союза — власти решили заменить выгоревшие на солнце портреты после поста историка и краеведа Константина Голодяева в Facebook.





Новую стелу закончили устанавливать только сегодня — городские власти полностью поменяли облицовку памятной доски и заменили портреты 10 героев на новые.





«В этом году принято решение о реставрации памятной доски.





Она была разобрана до каркаса, усилена металлическими направляющими и обшита облицовочным композитным материалом. Кроме того, обновлены сами портреты ветеранов, смонтирована подсветка и заменено остекление»,





— сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Так стела выглядела в момент разборки — теперь ей полностью заменили обшивку





Помимо этого, по наблюдениям корреспондента НГС, рядом с памятной доской разбили клумбу с цветами, а тротуарную плитку помыли. Официальное открытие должно состояться сегодня в 10 часов — проверять работу придёт мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





Власти решились отремонтировать стелу лишь после обращения историка и сотрудника музея Новосибирска Константина Голодяева в соцсети Facebook. Голодяев призвал неравнодушных людей объединиться и самостоятельно найти способы восстановить памятную доску. После чего Локоть пообещал, что памятник отремонтируют.