В Первомайском сквере поставили новую стелу с портретами героев после поста в Facebook

Ранее памятную доску полностью разобрали, сняв выгоревшие портреты

Власти решили заменить выгоревшие на солнце портреты после поста в Facebook
Власти решили заменить выгоревшие на солнце портреты после поста в Facebook

Сегодня в Первомайском сквере Новосибирска закончили установку новой стелы с портретами Героев Советского Союза — власти решили заменить выгоревшие на солнце портреты после поста историка и краеведа Константина Голодяева в Facebook.


Новую стелу закончили устанавливать только сегодня — городские власти полностью поменяли облицовку памятной доски и заменили портреты 10 героев на новые. 


«В этом году принято решение о реставрации памятной доски. 


Она была разобрана до каркаса, усилена металлическими направляющими и обшита облицовочным композитным материалом. Кроме того, обновлены сами портреты ветеранов, смонтирована подсветка и заменено остекление», 


— сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Так стела выглядела в момент разборки — теперь ей полностью заменили обшивку
Так стела выглядела в момент разборки — теперь ей полностью заменили обшивку


Помимо этого, по наблюдениям корреспондента НГС, рядом с памятной доской разбили клумбу с цветами, а тротуарную плитку помыли. Официальное открытие должно состояться сегодня в 10 часов — проверять работу придёт мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


Власти решились отремонтировать стелу лишь после обращения историка и сотрудника музея Новосибирска Константина Голодяева в соцсети Facebook. Голодяев призвал неравнодушных людей объединиться и самостоятельно найти способы восстановить памятную доску. После чего Локоть пообещал, что памятник отремонтируют.

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