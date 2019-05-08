Поздно получили письмо о бомбе: из бизнес-центра «Горский» вывели людей

В администрации здания не увидели сообщения накануне

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Сообщение о письме поступило в службу 112 в 8:36

Сегодня утром, 8 мая, в бизнес-центре «Горский» на проспекте Карла Маркса объявили эвакуацию.







«Сегодня в 8:36 через нас прошла информация от директора управляющей компании бизнес-центра на Горской — проспект Карла Маркса, 30/1, что ему ещё вчера на электронную почту пришло сообщение о заложенной бомбе. Почту открыл, к сожалению, только сегодня», — сообщили корреспонденту НГС в службе 112.





09:17

Если вы стали свидетелем или участником эвакуации, присылайте нам фото с места происшествия.





09:16

Точное количество арендаторов, которые сегодня были в здании, в администрации бизнес-центра назвать затруднились.





09:13

В бизнес-центре «Горский» подтвердили, что людей выводят из здания.





09:12

Диспетчер 112 передал информацию в полицию и ФСБ



