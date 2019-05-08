Поздно получили письмо о бомбе: из бизнес-центра «Горский» вывели людей
В администрации здания не увидели сообщения накануне
Сегодня утром, 8 мая, в бизнес-центре «Горский» на проспекте Карла Маркса объявили эвакуацию.
«Сегодня в 8:36 через нас прошла информация от директора управляющей компании бизнес-центра на Горской — проспект Карла Маркса, 30/1, что ему ещё вчера на электронную почту пришло сообщение о заложенной бомбе. Почту открыл, к сожалению, только сегодня», — сообщили корреспонденту НГС в службе 112.
Если вы стали свидетелем или участником эвакуации, присылайте нам фото с места происшествия.
Точное количество арендаторов, которые сегодня были в здании, в администрации бизнес-центра назвать затруднились.
В бизнес-центре «Горский» подтвердили, что людей выводят из здания.
Диспетчер 112 передал информацию в полицию и ФСБ