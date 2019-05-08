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Дороги и транспорт

В ГИБДД рассказали подробности аварии с четырьмя пострадавшими на Первомайке

Пострадавший ребёнок, по предварительным данным, был на руках у женщины

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К приезду спасателей пострадавшие самостоятельно выбрались из салона

Фото: vk.com / mass54

В Новосибирской автоинспекции и муниципальной аварийно-спасательной службе рассказали подробности аварии с двумя автомобилями и четырьмя пострадавшими на Нахимова.

Как сообщили корреспонденту НГС в службе 112, информация об этом происшествии поступила в службу в 16:16. В аварии пострадали 4 человека, среди них был 4-месячный ребёнок.

Накануне инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков рассказывал, что «Газель» столкнулась с Subaru Forester — от удара иномарку выбросило с дороги.

«Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем "Субару Форестер", двигался по улице Нахимова со стороны улицы Баганская в сторону улицы Подбельского. В пути следования у дома № 2 по улице Нахимова совершил выезд на сторону, предназначенную для движения встречного транспорта, совершил столкновение с автомобилем ГАЗ под управлением водителя 1970 года рождения», — уточнила сегодня старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.

Характер травм у взрослых ещё уточняется, но уже известно, что ребёнок  получил ушибы — ему назначили амбулаторное лечение.

В ДТП также пострадал 46-летний пассажир, 41-летняя пассажирка — по предварительным данным, ребёнок был у неё на руках. Водителя «Субару» госпитализировали.

На место происшествия выезжали и спасатели МАСС.

«Столкновение автомобиля Subaru Forester с грузовой "Газелью" произошло возле остановки общественного транспорта "Пешеходный мост". От удара легковой автомобиль опрокинуло и отбросило к гаражам. Пострадало 4 человека, в том числе грудной ребёнок. Оба автомобиля оказались сильно повреждены.

К приезду спасателей все пострадавшие в автомобиле "Субару" самостоятельно выбрались из разбитого салона, им оказывалась помощь бригадами врачей скорой медицинской помощи.

Спасатели МАСС провели разведку места ДТП, сбор информации о пострадавших, обеспечили стабилизацию автомобилей и их противопожарную безопасность», — сообщают спасатели.

«Газель» после столкновения осталась на дороге

Фото: vk.com / mass54

Елена Громкова
Фото vk.com/mass54

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КОММЕНТАРИИ (7)

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elka
8 май 2019 в 08:52

Ох эти любители «заступать» на встречку, не выдавать больше права таким и все..По счастливой случайности все живы.

Топограф
8 май 2019 в 08:57

В какой ж... находятся все перечисленные улицы? Сколько живу в Новосибирске, никогда о таких не слышал.

Half
8 май 2019 в 09:08

Я правильно понимаю, ребенок был не в кресле, мать взяла его на руки. Допустим, ребенок плакал, такое бывает.
А вот то, что водитель знал об этом и начал лихачить, выезжая на встречку?