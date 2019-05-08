В ГИБДД рассказали подробности аварии с четырьмя пострадавшими на Первомайке

Накануне инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков рассказывал, что «Газель» столкнулась с Subaru Forester — от удара иномарку выбросило с дороги .

Как сообщили корреспонденту НГС в службе 112, информация об этом происшествии поступила в службу в 16:16. В аварии пострадали 4 человека, среди них был 4-месячный ребёнок.

В Новосибирской автоинспекции и муниципальной аварийно-спасательной службе рассказали подробности аварии с двумя автомобилями и четырьмя пострадавшими на Нахимова.

«Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем "Субару Форестер", двигался по улице Нахимова со стороны улицы Баганская в сторону улицы Подбельского. В пути следования у дома № 2 по улице Нахимова совершил выезд на сторону, предназначенную для движения встречного транспорта, совершил столкновение с автомобилем ГАЗ под управлением водителя 1970 года рождения», — уточнила сегодня старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.

Характер травм у взрослых ещё уточняется, но уже известно, что ребёнок получил ушибы — ему назначили амбулаторное лечение.

В ДТП также пострадал 46-летний пассажир, 41-летняя пассажирка — по предварительным данным, ребёнок был у неё на руках. Водителя «Субару» госпитализировали.

На место происшествия выезжали и спасатели МАСС.

«Столкновение автомобиля Subaru Forester с грузовой "Газелью" произошло возле остановки общественного транспорта "Пешеходный мост". От удара легковой автомобиль опрокинуло и отбросило к гаражам. Пострадало 4 человека, в том числе грудной ребёнок. Оба автомобиля оказались сильно повреждены.