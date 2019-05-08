Пожарные приехали спустя минуту: как в Шереметьево спасали пассажиров и экипаж горящего самолёта

Аэропорт опубликовал хронологию авиакатастрофы и действий своей аварийной службы

На борьбу с огнём ушло 73 тонны огнетушащего состава

В аэропорту Шереметьево рассказали подробности трагедии, произошедшей на взлётно-посадочной полосе 5 мая. Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, вскоре совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.







Вечером 7 мая были опубликованы расшифровки переговоров экипажа самолёта с диспетчерами аэропорта, а также переговоры наземных служб Шереметьево. Почитать их можно здесь.







После этого на сайте аэропорта Шереметьево появилась подробная хронология авиакатастрофы.







Согласно опубликованным данным, пожарные и спасатели подъехали к полыхающему самолёту уже спустя минуту после происшествия, опередив нормативы, установленные в руководстве по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов гражданской авиации.







— Пожарные расчеты и спасатели аэропорта прибыли на место происшествия через 1 минуту с опережением государственных нормативных требований, — отмечено в сообщении. — Нормативное время прибытия пожарно-спасательных расчетов — 3 минуты с момента объявления сигнала «Тревога».







Из аэропорта самолёт вылетел в 18:02 по московскому времени, а уже в 18:30 вернулся в Шереметьево и загорелся. Минуту спустя был подан сигнал тревоги, и на взлётно-посадочную полосу выехали пожарные. Полностью потушить огонь удалось в 18:48.







Хронология основана на данных производственных систем и радиоданных переговоров. Публикуем её целиком.



18:02 — рейс SU1492 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел по маршруту Москва, Шереметьево — Мурманск.







18:12 — командир ВС (КВС) доложил диспетчеру организации воздушного движения (ОрВД) о возврате в аэропорт вылета по причине отказа радиосвязи.







18:13 — КВС повторно доложил диспетчеру ОрВД о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления ВС.







18:14 — руководитель полетов ОрВД сообщил сменному начальнику аэропорта (СНА) Шереметьево о возврате с воздуха рейса SU1492. По докладу КВС, причина — отказ радиосвязи и потеря автоматического управления ВС, заход и посадка ВС происходят в штатном режиме.





18:30 — посадка ВС на ИВПП 24С. После посадки произошло возгорание ВС.







18:31 — руководителем полетов ОрВД объявлена «Тревога».







18:31 — выпущены аварийные трапы, производится эвакуация пассажиров из самолета силами экипажа.







18:32 — прибытие первого пожарного расчета аварийно-спасательной команды аэропорта Шереметьево (далее — АСК), начало тушения ВС.







18:32 — прибытие второго пожарного расчета АСК, спасение и эвакуация пассажиров и членов экипажа силами АСК Шереметьево.







18.33 — прибытие дополнительных четырех расчетов АСК.







18:35 — спасатели АСК аэропорта вошли в горящий борт.







18:48 — пожар на ВС полностью потушен.



Всего в Шереметьево было задействовано 26 спасателей на шести аэродромных пожарных автомобилях. Они использовали 73 тонны огнетушащего состава, из них 6,5 тонны пенообразователя. Пострадавшими занимались бригады четырёх карет скорой помощи.

