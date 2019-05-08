В Новосибирске ищут девушку-подростка в чёрном плаще

Она ушла из дома не впервые

Девушка ушла из дома 10 дней назад
Девушка ушла из дома 10 дней назад

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 14-летней Анжелики Хариной, которая пропала в Заельцовском районе Новосибирска ещё 10 дней назад. 


« <...> 27 апреля 2019 года около 17:30 ушла из дома по улице Кропоткина, в Заельцовском районе <...>, и до настоящего времени её местонахождение не установлено», — сообщили волонтёры поискового отряда «Маяк».


В ориентировке говорится, что Анжелика среднего телосложения. У неё каштановые волосы со светлыми прядями, удлинённое каре и карие глаза. Рост — 140–150 см. Она была одета в чёрный плащ, чёрную футболку и чёрные штаны с серебристой полоской по бокам. На ногах — белые кроссовки.


«Она уже неоднократно уходила из дома, и, насколько нам известно, последний раз — в январе», — уточнил руководитель отряда Павел Злобин.


Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или или на номер ПСО «Маяк» 8 951 393-09-11


В конце апреля волонтёры искали 15-летнего подростка в чёрной ветровке, который потерялся в Первомайском районе. Поиски завершились успешно.

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