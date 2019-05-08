«Пока всё нормально. Штатно»: что говорил пилот сгоревшего Superjet, заходя на посадку

После удара молнии пилот подал сигнал о поломке, оценив ситуацию как не критичную





Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и экипажа сгоревшего Sukhoi Superjet 100, который должен был улететь из Москвы в Мурманск.







Авиакатастрофа, напомним, произошла вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. Самолёт вылетел в Мурманск, но вскоре вернулся и совершил экстренную посадку из-за того, что в самолёт попала молния. При ударе о взлётно-посадочную полосу Sukhoi Superjet загорелся. Погиб 41 человек: 40 пассажиров и один член экипажа.







Судя по расшифровке, которую опубликовало издание Baza, после удара молнии пилот Денис Евдокимов оценил повреждения как не критические и передал на землю сигнал Pan-Pan (с французского «поломка». — Прим. ред.), который означает, что нет угрозы жизни и самому самолёту, а значит, немедленная помощь не требуется.







Если бы пилот оценил ситуацию как более серьёзную, он бы подал сигнал Mayday (может переводиться как «придите мне на помощь». — Прим. ред.).







Публикуем расшифровку целиком. Основные моменты выделены жирным.







КВС (Капитан воздушного судна): Шереметьево. Вышка. «Аэрофлот» 1492. Как слышите?







КВС: Шереметьево. Вышка. «Аэрофлот» 1492.







Диспетчер: Говорите.







КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. «Аэрофлот» 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492 потеря радиосвязи, и самолёт горит в молнии.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492. ИЮ Снижайтесь. Эшелон 80.







КВС: Снижаюсь 80. «Аэрофлот» 1492.







Диспетчер: «Аэрофлот» 2319, влево курс 060.







КВС: Алло. 1492 курс 057 снижаемся 80.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, подтверждаю. Снижайтесь, эшелон 80 и сохраняйте.







КВС: Снижаемся и сохраняем эшелон 80. «Аэрофлот» 1492.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, есть возможность по общему каналу связи работать?







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, снижайтесь эшелон 70.







КВС: «Аэрофлот» 1492. Москва подход.







КВС: «Аэрофлот» 1492 70 снижаемся.







КВС: «Аэрофлот» 20345 на текущем курсе.







Диспетчер: Разрешаю.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, снижайтесь эшелон 60. Работает сектор Шереметьево круг.







КВС: Снижаемся 60 Шереметьево круг. «Аэрофлот» 1492.







КВС: Шереметьево круг. «Аэрофлот» 1492.







КВС: «Аэрофлот» 1492. Эшелон 60.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492. Эшелон 60, здравствуйте! Справа курс 140 снижайтесь. 900 метров до линии КФС. 989204 влево в работе.







КВС: 900 справа 140 КФС 989204 Алло. «Аэрофлот» 1492.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492. Справа курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?







КВС: Справа 160. Нет, пока всё нормально. Штатно. «Аэрофлот» 1492.







Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?







КВС: Связь и потеря автоматического управления самолётом.







Диспетчер: Вас понял.







КВС: «Аэрофлот» 1492. Справа курс 180. Снижение через 600 метров.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492 на курсе 190. Заход у стенки, полоса 24. Снижение разрешил.







Диспетчер: 190 Заход разрешили. «Аэрофлот» 1492.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, продолжайте вправо курс, подходите к точке eko 39.







КВС: «Аэрофлот» 1492, прошу орбиту. Мы не готовы к заходу.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо.







КВС: Курс 350 вправо, «Аэрофлот» 1492.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, через сколько будете готовы к заходу?







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, вправо курс 090, подскажите, когда будете готовы к заходу?







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, подскажете, как будете готовы к заходу? Не слышно Вас было.







КВС: Подскажем, «Аэрофлот» 1492.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, вправо курс 110, если необходимо, то можем вам под линию заход сделать.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, вправо курс 170.







КВС: Вправо 170, «Аэрофлот» 1492.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, готовы к заходу?







КВС: Да.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, для информации, от торца азимут 63, удаление 26.







КВС: Приняли, «Аэрофлот» 1492.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, если планируете заходить курсовой, то необходимо взять влево градусов 20.







КВС: Возьму.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, как будете заходить? Визуально или по ИЛС (ILS)?







КВС: Заход по ИЛС, «Аэрофлот» 1492.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, Вас понял, заход ILS 24 левая, Вам разрешил, азимут 62, удаление 20 с торца.







КВС: Понял.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, азимут 63, удаление от торца 14, работает Шереметьево вышка 131,5.







КВС: «Аэрофлот» 1492, необходима помощь.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, слушаю ПУ 24 левая.







КВС: Шереметьево вышка, «Аэрофлот» 1492.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, ПУ 24 левая.







КВС: Продолжаем заход 24 левая, «Аэрофлот» 1492.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, ветер у земли 160 градусов, 7 порывы 10 метров в секунду, ВП24 левая, посадку разрешаю.







Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, ВП24 левая, посадку разрешаю.







КВС: Вас принял, ВП24 левая.







Диспетчер: Аварийные службы на полосы.







А это расшифровка переговоров аварийных служб аэропорта Шереметьево:





— Полминуты... Направление 12,5. На курсе. Заходит на 11. Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил.







— Ответьте на аварийной частоте, «Аэрофлот» 1492!







— «Аэрофлот» 1492! Слышу вас, готов к посадке.







— Все, давайте ему посадку. Направо, чтобы он уходил, у него стоянка там.







— После посадки спросите у него на аварийной частоте, готов ли он рулить самостоятельно.







— Вот аварийный садится, проходит ворота ВПП, вот на пробеге уточни у него, сможет ли он рулить самостоятельно…







— Смотри! Ой, б**……







— Пожарная машина, разрешаем выезд на полосу 24 к аварийному борту.







— Выезжаю.







— Пожарная машина, вышка, не понял, повтори.







— Перекройте подъезд к самолету, чтобы без запроса пожарные автомобили шли.







— Разрешаю с шестого без запроса, пересечение 24 с.







— Авария, самолет горит на ВПП на взлете.







— Правильно, подтверждаю.







— Следую к месту, наблюдаю сильный дым черный и языки пламени, как меня поняли, прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь.







— Приняли, вызываем.







— Доложите обстановку, что случилось?







— Мы на месте.







— Cилы прибыли, работают 3-й стрела и 10-й стрела, и с первого старта подано.







— Прибыли к месту, поданы лафетные стволы.







— Прибыли к месту, пассажиров не наблюдаю, обстановку не могу пока сказать по людям.







— По людям — 73 пассажира.







— Они на месте, нет?







— Ответьте.







— В двух словах, что там, на месте события?







— Вам дополнительные расчеты нужны из города?







— Не понял, нужны доп. расчеты из города?







— Врачи пошли помогать.







— Все расчеты, у нас на аэродроме движение остановлено, так что прибой к сбору по кратчайшему маршруту.







— Все силы вызваны.







— Понял.







— Вы скажите, там с экипажем есть какая-то связь, визуально они есть?







— На месте спасатели продолжают еще эвакуировать пассажиров.







— Экипаж на улице стоит.







— Еще раз. Из экипажа есть кто-нибудь с вами на месте события?







— Два человека, бортпроводники.







— Информацию у бортпроводников уточните, там эвакуировали всех пассажиров?







— Сейчас, одну секунду.







— Уточните у бортпроводников, кто-нибудь есть там из адекватных, может, подскажут, всех пассажиров эвакуировали?







— Сейчас попытаемся.







— А экипаж, командир, второй пилот?







— Экипаж, командир, второй пилот есть?







— Второй командир разговаривал с ними, приблизительно половина пассажиров успели выйти, остальные не знаю.







— Часть пассажиров эвакуировалась, но пока точную цифру сказать не могу, экипаж эвакуировался через форточку, две бортпроводницы тоже эвакуировались.







— По телеграмме на борту — 73 пассажира.







— Покажите там списки, пострадавших, непострадавших, составляйте там, всего на борту было 73 пассажира и экипаж 2+3.







— 76 пассажиров, экипаж 3+2







— По информации от «Аэрофлота», на борту 76 пассажиров, 76, экипаж 3+2.







— Ну, смотрите, вы составляйте списки пострадавших — непострадавших, чтобы нам понимать… пожар потушен? Списки составляйте точно.







— Уточненная информация. 73 пассажира на борту, 73, экипаж 3+2.







— Один погибший.







— Бригада медицины центра катастроф прибыла.







— Просто, на первый взгляд, дайте информацию по пострадавшим, по непострадавшим?







— Пострадавшие есть, вы их наблюдаете?







— А сколько вышло, вы их по головам пересчитайте.







— У нас часть пассажиров где-то на перроне, нужно спасать… они все разбежались куда-то.







— … визуально, огня не наблюдаю.







— Что по пассажирам, дайте информацию.







— Так, еще раз, по пассажирам информация, часть убежала в зону терминала D, пострадавших вы не наблюдаете, внутрь самолета вы пока зайти не можете?







— … самолета мы пока...







— Насколько сильно пострадали?







— Ясно, вы скажите, касательно экипажа, там 3+2 экипаж. Все выжили?







— … я тоже видел, а остальных…







— Я записала 7 пассажиров, которые совершенно не пострадали, они у меня в машине, но у нас еще пассажиры по перрону… неизвестно где...







— Из города пожарная прибыла, не нужна она?







— Информация по экипажу… находятся…







— … пострадали!?!







— Я не понимаю, скажите, да или нет?







— Еще вопрос там, пожарный расчет приехал из города, нужен он или нет?







— Пожарный расчет приехал из города, не нужны они? На 8 КПП.







— Нет, они не нужны.







— Прибой, вы дадите мне команду на поиск других пассажиров, мне ехать или здесь оставаться?







— А когда, вы примерно мне не скажете, мне большую машину или маленькую брать? Не расслышала, большую или маленькую брать?







— Пассажиры возле самолета есть еще?







— Пассажиров нет.







— Нужно как-то воду организовать для пассажиров на место события, давайте как-то пооперативнее.







— Сколько пострадавших наблюдаете?







— Трое пострадавших.







— Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, 1 погибший находится рядом с самолетом.







— Ясно.







— Нужно оценить возможность возобновить полеты на 24 правой.







— На правой можно проезжать.







— На КПП кто стоит, чтобы никто из посторонних, пассажиров не выбежал на полосу?







— Все оцеплено.







— Подтвердите отсутствие техники на 24 правой.







— Где будут пострадавшие? Потому что в эту зону нужно выделить фельдшера.







— Мы непострадавших куда повезем, ваши предложения какие?







— Свяжитесь с терминалом B.







— У нас там как по поводу списка пассажиров? Всех нашли?







— Я готова по непострадавшим предоставить, по телефону продиктую, не проблема.







— В передвижной пункт передайте.







— По вотсап скиньте фото, мы скинем вам свой список, а вы плюсики поставьте, кого нашли.







— Мы всех пострадавших отправили в лечебные заведения?







— Двое тяжелых отправлены в больницу, погибших еще пока не вытаскивали.







— Я по вотсапу вам скинула список.







— Понял, вы связывайтесь с терминалом, комната для непострадавших подготовлена. Полиция, психологи. Везите туда людей.