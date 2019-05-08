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«Пока всё нормально. Штатно»: что говорил пилот сгоревшего Superjet, заходя на посадку

Публикуем расшифровку переговоров экипажа и диспетчера

После удара молнии пилот подал сигнал о поломке, оценив ситуацию как не критичную
После удара молнии пилот подал сигнал о поломке, оценив ситуацию как не критичную


Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и экипажа сгоревшего Sukhoi Superjet 100, который должен был улететь из Москвы в Мурманск.


Авиакатастрофа, напомним, произошла вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. Самолёт вылетел в Мурманск, но вскоре вернулся и совершил экстренную посадку из-за того, что в самолёт попала молния. При ударе о взлётно-посадочную полосу Sukhoi Superjet загорелся. Погиб 41 человек: 40 пассажиров и один член экипажа.


Судя по расшифровке, которую опубликовало издание Baza, после удара молнии пилот Денис Евдокимов оценил повреждения как не критические и передал на землю сигнал Pan-Pan (с французского «поломка». — Прим. ред.), который означает, что нет угрозы жизни и самому самолёту, а значит, немедленная помощь не требуется.


Если бы пилот оценил ситуацию как более серьёзную, он бы подал сигнал Mayday (может переводиться как «придите мне на помощь». — Прим. ред.).


Публикуем расшифровку целиком. Основные моменты выделены жирным.


КВС (Капитан воздушного судна): Шереметьево. Вышка. «Аэрофлот» 1492. Как слышите?


КВС: Шереметьево. Вышка. «Аэрофлот» 1492.


Диспетчер: Говорите.


КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. «Аэрофлот» 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492 потеря радиосвязи, и самолёт горит в молнии.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492. ИЮ Снижайтесь. Эшелон 80.


КВС: Снижаюсь 80. «Аэрофлот» 1492.


Диспетчер: «Аэрофлот» 2319, влево курс 060.


КВС: Алло. 1492 курс 057 снижаемся 80.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, подтверждаю. Снижайтесь, эшелон 80 и сохраняйте.


КВС: Снижаемся и сохраняем эшелон 80. «Аэрофлот» 1492.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, есть возможность по общему каналу связи работать?


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, снижайтесь эшелон 70.


КВС: «Аэрофлот» 1492. Москва подход.


КВС: «Аэрофлот» 1492 70 снижаемся.


КВС: «Аэрофлот» 20345 на текущем курсе.


Диспетчер: Разрешаю.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, снижайтесь эшелон 60. Работает сектор Шереметьево круг.


КВС: Снижаемся 60 Шереметьево круг. «Аэрофлот» 1492.


КВС: Шереметьево круг. «Аэрофлот» 1492.


КВС: «Аэрофлот» 1492. Эшелон 60.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492. Эшелон 60, здравствуйте! Справа курс 140 снижайтесь. 900 метров до линии КФС. 989204 влево в работе.


КВС: 900 справа 140 КФС 989204 Алло. «Аэрофлот» 1492.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492. Справа курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?


КВС: Справа 160. Нет, пока всё нормально. Штатно. «Аэрофлот» 1492.


Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?


КВС: Связь и потеря автоматического управления самолётом.


Диспетчер: Вас понял.


КВС: «Аэрофлот» 1492. Справа курс 180. Снижение через 600 метров.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492 на курсе 190. Заход у стенки, полоса 24. Снижение разрешил.


Диспетчер: 190 Заход разрешили. «Аэрофлот» 1492.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, продолжайте вправо курс, подходите к точке eko 39.


КВС: «Аэрофлот» 1492, прошу орбиту. Мы не готовы к заходу.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо.


КВС: Курс 350 вправо, «Аэрофлот» 1492.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, через сколько будете готовы к заходу?


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, вправо курс 090, подскажите, когда будете готовы к заходу?


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, подскажете, как будете готовы к заходу? Не слышно Вас было.


КВС: Подскажем, «Аэрофлот» 1492.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, вправо курс 110, если необходимо, то можем вам под линию заход сделать.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, вправо курс 170.


КВС: Вправо 170, «Аэрофлот» 1492.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, готовы к заходу?


КВС: Да.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, для информации, от торца азимут 63, удаление 26.


КВС: Приняли, «Аэрофлот» 1492.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, если планируете заходить курсовой, то необходимо взять влево градусов 20.


КВС: Возьму.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, как будете заходить? Визуально или по ИЛС (ILS)?


КВС: Заход по ИЛС, «Аэрофлот» 1492.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, Вас понял, заход ILS 24 левая, Вам разрешил, азимут 62, удаление 20 с торца.


КВС: Понял.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, азимут 63, удаление от торца 14, работает Шереметьево вышка 131,5.


КВС: «Аэрофлот» 1492, необходима помощь.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, слушаю ПУ 24 левая.


КВС: Шереметьево вышка, «Аэрофлот» 1492.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, ПУ 24 левая.


КВС: Продолжаем заход 24 левая, «Аэрофлот» 1492.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, ветер у земли 160 градусов, 7 порывы 10 метров в секунду, ВП24 левая, посадку разрешаю.


Диспетчер: «Аэрофлот» 1492, ВП24 левая, посадку разрешаю.


КВС: Вас принял, ВП24 левая.


Диспетчер: Аварийные службы на полосы.


А это расшифровка переговоров аварийных служб аэропорта Шереметьево:


— Полминуты... Направление 12,5. На курсе. Заходит на 11. Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил.


— Ответьте на аварийной частоте, «Аэрофлот» 1492!


— «Аэрофлот» 1492! Слышу вас, готов к посадке.


— Все, давайте ему посадку. Направо, чтобы он уходил, у него стоянка там.


— После посадки спросите у него на аварийной частоте, готов ли он рулить самостоятельно.


— Вот аварийный садится, проходит ворота ВПП, вот на пробеге уточни у него, сможет ли он рулить самостоятельно…


— Смотри! Ой, б**……


— Пожарная машина, разрешаем выезд на полосу 24 к аварийному борту.


— Выезжаю.


— Пожарная машина, вышка, не понял, повтори.


— Перекройте подъезд к самолету, чтобы без запроса пожарные автомобили шли.


— Разрешаю с шестого без запроса, пересечение 24 с.


— Авария, самолет горит на ВПП на взлете.


— Правильно, подтверждаю.


— Следую к месту, наблюдаю сильный дым черный и языки пламени, как меня поняли, прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь.


— Приняли, вызываем.


— Доложите обстановку, что случилось?


— Мы на месте.


— Cилы прибыли, работают 3-й стрела и 10-й стрела, и с первого старта подано.


— Прибыли к месту, поданы лафетные стволы.


— Прибыли к месту, пассажиров не наблюдаю, обстановку не могу пока сказать по людям.


— По людям — 73 пассажира.


— Они на месте, нет?


— Ответьте.


— В двух словах, что там, на месте события?


— Вам дополнительные расчеты нужны из города?


— Не понял, нужны доп. расчеты из города?


— Врачи пошли помогать.


— Все расчеты, у нас на аэродроме движение остановлено, так что прибой к сбору по кратчайшему маршруту.


— Все силы вызваны.


— Понял.


— Вы скажите, там с экипажем есть какая-то связь, визуально они есть?


— На месте спасатели продолжают еще эвакуировать пассажиров.


— Экипаж на улице стоит.


— Еще раз. Из экипажа есть кто-нибудь с вами на месте события?


— Два человека, бортпроводники.


— Информацию у бортпроводников уточните, там эвакуировали всех пассажиров?


— Сейчас, одну секунду.


— Уточните у бортпроводников, кто-нибудь есть там из адекватных, может, подскажут, всех пассажиров эвакуировали?


— Сейчас попытаемся.


— А экипаж, командир, второй пилот?


— Экипаж, командир, второй пилот есть?


— Второй командир разговаривал с ними, приблизительно половина пассажиров успели выйти, остальные не знаю.


— Часть пассажиров эвакуировалась, но пока точную цифру сказать не могу, экипаж эвакуировался через форточку, две бортпроводницы тоже эвакуировались.


— По телеграмме на борту — 73 пассажира.


— Покажите там списки, пострадавших, непострадавших, составляйте там, всего на борту было 73 пассажира и экипаж 2+3.


— 76 пассажиров, экипаж 3+2


— По информации от «Аэрофлота», на борту 76 пассажиров, 76, экипаж 3+2.


— Ну, смотрите, вы составляйте списки пострадавших — непострадавших, чтобы нам понимать… пожар потушен? Списки составляйте точно.


— Уточненная информация. 73 пассажира на борту, 73, экипаж 3+2.


— Один погибший.


— Бригада медицины центра катастроф прибыла.


— Просто, на первый взгляд, дайте информацию по пострадавшим, по непострадавшим?


— Пострадавшие есть, вы их наблюдаете?


— А сколько вышло, вы их по головам пересчитайте.


— У нас часть пассажиров где-то на перроне, нужно спасать… они все разбежались куда-то.


— … визуально, огня не наблюдаю.


— Что по пассажирам, дайте информацию.


— Так, еще раз, по пассажирам информация, часть убежала в зону терминала D, пострадавших вы не наблюдаете, внутрь самолета вы пока зайти не можете?


— … самолета мы пока...


— Насколько сильно пострадали?


— Ясно, вы скажите, касательно экипажа, там 3+2 экипаж. Все выжили?


— … я тоже видел, а остальных…


— Я записала 7 пассажиров, которые совершенно не пострадали, они у меня в машине, но у нас еще пассажиры по перрону… неизвестно где...


— Из города пожарная прибыла, не нужна она?


— Информация по экипажу… находятся…


— … пострадали!?!


— Я не понимаю, скажите, да или нет?


— Еще вопрос там, пожарный расчет приехал из города, нужен он или нет?


— Пожарный расчет приехал из города, не нужны они? На 8 КПП.


— Нет, они не нужны.


— Прибой, вы дадите мне команду на поиск других пассажиров, мне ехать или здесь оставаться?


— А когда, вы примерно мне не скажете, мне большую машину или маленькую брать? Не расслышала, большую или маленькую брать?


— Пассажиры возле самолета есть еще?


— Пассажиров нет.


— Нужно как-то воду организовать для пассажиров на место события, давайте как-то пооперативнее.


— Сколько пострадавших наблюдаете?


— Трое пострадавших.


— Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, 1 погибший находится рядом с самолетом.


— Ясно.


— Нужно оценить возможность возобновить полеты на 24 правой.


— На правой можно проезжать.


— На КПП кто стоит, чтобы никто из посторонних, пассажиров не выбежал на полосу?


— Все оцеплено.


— Подтвердите отсутствие техники на 24 правой.


— Где будут пострадавшие? Потому что в эту зону нужно выделить фельдшера.


— Мы непострадавших куда повезем, ваши предложения какие?


— Свяжитесь с терминалом B.


— У нас там как по поводу списка пассажиров? Всех нашли?


— Я готова по непострадавшим предоставить, по телефону продиктую, не проблема.


— В передвижной пункт передайте.


— По вотсап скиньте фото, мы скинем вам свой список, а вы плюсики поставьте, кого нашли.


— Мы всех пострадавших отправили в лечебные заведения?


— Двое тяжелых отправлены в больницу, погибших еще пока не вытаскивали.


— Я по вотсапу вам скинула список.


— Понял, вы связывайтесь с терминалом, комната для непострадавших подготовлена. Полиция, психологи. Везите туда людей.

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