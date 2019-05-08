«Спать невозможно»: в Ленинском районе рабочие устроили ночной ремонт трамвайных путей

Рабочие начали громко шуметь после 23:00

Ночью в среду, 8 мая, в Ленинском районе Новосибирска рабочие ремонтировали трамвайные пути после полуночи, не давая жильцам соседних домов спасть. На громкий шум в редакцию НГС пожаловалась читательница Анна А.







«Дома душно, но окна нельзя открыть из-за шума. Они начали работать после 23 часов уже. Прямо через дорогу от нашего дома. Непонятно, что они там делают. Наверное, рельсы реставрируют. Спать невозможно», — написала она.







Анна рассказала, что живёт по адресу Титова, 1. Её окна выходят на трамвайную остановку «Магазин Кристалл» неподалёку от площади Карла Маркса.





Корреспондент НГС отправил запрос в «Центр управления городским автоэлектротранспортом» и мэрию с просьбой пояснить, какие именно работы производились на путях, а также почему ремонтники работали в такое позднее время.









В начале апреля в Калининском районе трактор дорожных служб ночью счищал грязь с асфальта металлическим ковшом. В мэрии рассказали, что прибирать улицы таким способом было инициативой тракториста.