«Спать невозможно»: в Ленинском районе рабочие устроили ночной ремонт трамвайных путей

Жители жалуются на громкий шум

Рабочие начали громко шуметь после 23:00
Рабочие начали громко шуметь после 23:00

Ночью в среду, 8 мая, в Ленинском районе Новосибирска рабочие ремонтировали трамвайные пути после полуночи, не давая жильцам соседних домов спасть. На громкий шум в редакцию НГС пожаловалась читательница Анна А.


«Дома душно, но окна нельзя открыть из-за шума. Они начали работать после 23 часов уже. Прямо через дорогу от нашего дома. Непонятно, что они там делают. Наверное, рельсы реставрируют. Спать невозможно», — написала она. 


Анна рассказала, что живёт по адресу Титова, 1. Её окна выходят на трамвайную остановку «Магазин Кристалл» неподалёку от площади Карла Маркса.


Корреспондент НГС отправил запрос в «Центр управления городским автоэлектротранспортом» и мэрию с просьбой пояснить, какие именно работы производились на путях, а также почему ремонтники работали в такое позднее время. 



В начале апреля в Калининском районе трактор дорожных служб ночью счищал грязь с асфальта металлическим ковшом. В мэрии рассказали, что прибирать улицы таким способом было инициативой тракториста

Прочтений: 461

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено