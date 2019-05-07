Фотоподборка: самые яркие моменты последней репетиции парада Победы

Последняя репетиция заняла 2,5 часа





Вечером во вторник, 7 мая, в центре Новосибирска прошла последняя репетиция парада Победы — результат тренировок горожане увидят 9 мая.





Ради репетиции парад в городе перекрыли сразу несколько улиц: Красный проспект от улицы Гоголя до Фабричной, часть Октябрьской магистрали, часть улицы Мичурина и частично — прилегающие улицы: Вокзальную магистраль, Октябрьскую магистраль и улицы Кирова, Орджоникидзе и Ядринцевскую. Ограничение сняли после 22:30.





Прошлая репетиция прошла в воскресенье, 5 мая. Тогда во время прохождения одной из колонн оказались задеты провода троллейбусной контактной сети над Красным проспектом в районе часовни.





НГС публикует фотоподборку самых ярких моментов последней репетиции парада.





В начале колонны проехали чёрные «Волги» с военными номерами





Колонны военных в форме прошли мимо трибуны у памятника Ленину





Следом за ними проехали танки





Колонна военной техники выезжает из-за часовни





Техника должна выглядеть идеально





Военные выстроились наизготовку с оружием





За репетицией парада наблюдали несколько сотен новосибирцев





Из окна нашего подписчика открывался прекрасный вид на марширующие колонны и проезжающую технику





Праздничную программу Дня Победы НГС публиковал на прошлой неделе — мы перечислили важные мероприятия 9 Мая и подробно описали маршрут «Бессмертного полка».

