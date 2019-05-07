Фотоподборка: самые яркие моменты последней репетиции парада Победы
Тренировка длилась 2,5 часа
Вечером во вторник, 7 мая, в центре Новосибирска прошла последняя репетиция парада Победы — результат тренировок горожане увидят 9 мая.
Ради репетиции парад в городе перекрыли сразу несколько улиц: Красный проспект от улицы Гоголя до Фабричной, часть Октябрьской магистрали, часть улицы Мичурина и частично — прилегающие улицы: Вокзальную магистраль, Октябрьскую магистраль и улицы Кирова, Орджоникидзе и Ядринцевскую. Ограничение сняли после 22:30.
Прошлая репетиция прошла в воскресенье, 5 мая. Тогда во время прохождения одной из колонн оказались задеты провода троллейбусной контактной сети над Красным проспектом в районе часовни.
НГС публикует фотоподборку самых ярких моментов последней репетиции парада.
Праздничную программу Дня Победы НГС публиковал на прошлой неделе — мы перечислили важные мероприятия 9 Мая и подробно описали маршрут «Бессмертного полка».