Фотоподборка: самые яркие моменты последней репетиции парада Победы

Тренировка длилась 2,5 часа

Последняя репетиция заняла 2,5 часа
Последняя репетиция заняла 2,5 часа


Вечером во вторник, 7 мая, в центре Новосибирска прошла последняя репетиция парада Победы — результат тренировок горожане увидят 9 мая.


Ради репетиции парад в городе перекрыли сразу несколько улиц: Красный проспект от улицы Гоголя до Фабричной, часть Октябрьской магистрали, часть улицы Мичурина и частично — прилегающие улицы: Вокзальную магистраль, Октябрьскую магистраль и улицы Кирова, Орджоникидзе и Ядринцевскую. Ограничение сняли после 22:30.


Прошлая репетиция прошла в воскресенье, 5 мая. Тогда во время прохождения одной из колонн оказались задеты провода троллейбусной контактной сети над Красным проспектом в районе часовни.


НГС публикует фотоподборку самых ярких моментов последней репетиции парада.


В начале колонны проехали чёрные «Волги» с военными номерами
В начале колонны проехали чёрные «Волги» с военными номерами


Колонны военных в форме прошли мимо трибуны у памятника Ленину
Колонны военных в форме прошли мимо трибуны у памятника Ленину


Следом за ними проехали танки
Следом за ними проехали танки


Колонна военной техники выезжает из-за часовни
Колонна военной техники выезжает из-за часовни


Техника должна выглядеть идеально
Техника должна выглядеть идеально


Военные выстроились наизготовку с оружием
Военные выстроились наизготовку с оружием


За репетицией парада наблюдали несколько сотен новосибирцев
За репетицией парада наблюдали несколько сотен новосибирцев


Из окна нашего подписчика открывался прекрасный вид на марширующие колонны и проезжающую технику
Из окна нашего подписчика открывался прекрасный вид на марширующие колонны и проезжающую технику


Праздничную программу Дня Победы НГС публиковал на прошлой неделе — мы перечислили важные мероприятия 9 Мая и подробно описали маршрут «Бессмертного полка».

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