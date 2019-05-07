Новосибирцам пришлось толкать остановившийся трамвай № 13 на Восходе

Пассажиры сами вышли помогать толкать трамвай

Вечером во вторник, 7 мая, жителям Новосибирска пришлось толкать трамвай № 13, который не мог ехать сам. Видео появилось в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».







Как рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия Юрий Максаков, он обратил внимание на трамвай, когда у того опустился токоприёмник.





«Ну, сперва я понял, что что-то не так, по единственной детали, а именно: токоприёмник сам опустился. Вагоновожатый вышел, покрутился возле трамвая, начал в одиночку его толкать, но безуспешно, потом развел руками и пошел в салон. Тут же вся мужская сила выскочила и началось толкание. Потом токоприёмник поднялся и трамвай поехал как ни в чем не бывало», — уточнил он.





По его словам, трамвай удалось сдвинуть с места усилиями 6 человек. Корреспондент НГС не смог получить оперативный комментарий в «Горэлектротранспорте» о причинах остановки трамвая — ни по одному из двух телефонов диспетчеры не брали трубку.









В апреле новосибирцам пришлось толкать троллейбус на улице Трикотажной. В мэрии пояснили, что пассажиры делали это по собственной инициативе.