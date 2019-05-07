Автоинструктор два месяца воюет за дорожный знак, который исчез с улицы рядом с администрацией

С улицы Пархоменко пропал знак, который позволяет водителям без страха ехать по левой полосе

Ему пообещали, что знак вновь повесят, но сибиряк уверяет, что власти так этого и не сделали

Новосибирский автоинструктор Сергей Воронов уже два месяца пытается добиться возвращения знака «Одностороннее движение» на улицу Пархоменко, поблизости от администрации Ленинского района — ему пообещали, что знак вновь повесят, но сибиряк уверяет, что власти так этого и не сделали.







Как сообщил корреспонденту НГС автоинструктор Сергей Воронов, он заметил пропажу знака ещё в марте месяце, после чего написал обращение в мэрию через портал «Мой Новосибирск».





«Улица Пархоменко за перекрёстком с улицей Станиславского односторонняя. Но как узнать об этом водителям? Соответствующего знака нет уже несколько месяцев.





Сотрудники мэрии, отвечающие за организацию дорожного движения, об этом оповещены через портал "Мой Новосибирск", но бездействуют», — рассказал он.





По его словам, за полгода он направил через портал «Мой Новосибирск» несколько десятков обращений о недостатках организации дорожного движения.





«Провожу занятия с начинающими водителями, и они очень часто удивляются, отчего в дорожных ситуациях надо разгадывать загадки. Что за дорожный знак выглядывает из под веток или другого знака? Как узнать, что тут одностороннее движение, если об этом их ничто не информирует? <...> [Сотрудники через портал] нам всегда обещают: "Исправим, восстановим, сделаем". Но чаще всего всё остаётся по-прежнему», — говорит Сергей Воронов.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, почему дорожные рабочие не повесили знак «Одностороннее движение» после обращения автоинструктора.





В Новосибирске регулярно пропадают знаки — обычно они падают из-за сильного ветра, но их быстро возвращают на место. Кроме того, скоро в городе должны появиться новые знаки специально для чиновников — им разрешат бесплатно оставлять машины на некоторых парковках города.