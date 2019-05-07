Советский самолёт прилетит в Толмачёво, чтобы стать памятником

Он выполнит последний рейс в Новосибирск и останется здесь навсегда

Самолёт Ту-134 с регистрационным номером RA-65693 летает с 1980 года 
Самолёт Ту-134 с регистрационным номером RA-65693 летает с 1980 года 


Авиакомпания «Алроса» передаст пассажирский самолёт Ту-134 в музей авиации, который создаётся в новосибирском аэропорту Толмачёво. 


Сообщение об этом появилось сегодня в официальном сообществе авиакомпании в социальной сети «ВКонтакте». 


По данным «Алросы», 22 мая Ту-134 выполнит рейс из якутского Мирного в Новосибирск и останется здесь на вечной стоянке. 


По данным ресурса Russianplanes.net, самолёту почти 40 лет, он находится в эксплуатации с 1980 года, в том числе у «Алросы» — с 2000 года. 


Ту-134 разработали в начале 1960-х годов, введён в эксплуатацию самолёт был в 1967 году. Всего было построено 854 суда всех модификаций, что позволило самолёту стать одним из самых массовых в Советском Союзе. Сегодня Ту-134 эксплуатируется лишь частично. По данным газеты «Ведомости», Ту-134 «Алросы» оставался последним самолётом этого типа, который использовался на регулярных пассажирских рейсах.


В аэропорту Толмачёво корреспонденту НГС подтвердили, что Ту-134 станет новым экспонатом музея. 


Сейчас на территории аэропорта уже установлены три самолёта: Ту-154, переданный авиакомпанией «Сибирь», стоит у кольца на подъездной дороге к Толмачёво. Рядом с административным зданием аэропорта установлен широкофюзеляжный Ил-86, также летавший в парке «Сибири». Ещё один Ту-154 стоит на перроне аэропорта. 

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