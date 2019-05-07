Главный прокурор Новосибирской области впервые отчитался о доходах

Согласно документу, прокурор Новосибирской области Яков Хорошев, которого назначили на эту должность в феврале , получил за прошлый год доход в 3,4 миллиона рублей — в то время он возглавлял прокуратуру Алтайского края. В декларацию о доходах он занёс Toyota Land Cruiser 200, гаражный бокс и две квартиры: одна площадью 68 квадратов в совместной с женой собственности, вторая площадью 128 квадратов в безвозмездном пользовании. Его супруга задекларировала доход в 225,5 тысячи рублей.

Руководство прокуратуры Новосибирской области опубликовало данные о своих доходах за прошлый год — годовые зарплаты некоторых переваливают за 7 миллионов.

Примерно такой же доход был у бывшего областного прокурора Владимира Фалилеева — в 2017 году он декларировал 3,5 миллиона рублей.

Заместители прокурора тоже отчитались о доходах. Самым богатым оказался Микаил Аскеров — его доход за прошлый год составил 3,7 миллиона рублей, кроме того, он задекларировал квартиру и кроссовер Renault Kaptur. Заместитель прокурора Сергей Медведев получил доход в 3,4 миллиона рублей, а также у него есть Mitsubishi Pajero Sport, квартира, дом и два земельных участка. Заместитель прокурора Владислав Мандрыко получил доход в 2,8 миллиона рублей, в декларации он указал три квартиры.

Прокурор Новосибирска Денис Ференец в прошлом году получил 1,9 миллиона рублей, а его супруга — 830 тысяч рублей. У него и его семьи в собственности четыре квартиры, земельный участок и недостроенный объект.

Декларации о доходах также опубликовали прокуроры муниципальных и городских районов. Самый большой доход у прокурора Центрального района Дмитрия Цуканова — 7,5 миллиона рублей. Кроме того, один из самых крупных доходов получила жена прокурора Оби Игоря Власова — она задекларировала 6,5 миллиона рублей, тогда как сам Власов указал всего 1,8 миллиона и Lexus RX 350.