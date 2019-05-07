Волна эвакуаций: антитеррористическая комиссия попросила новосибирцев сохранять спокойствие
Взрывных устройств в торговых центрах полиция не нашла
В антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировали сегодняшнюю волну сообщений о минировании зданий.
По данным комиссии, массовые сообщения о минировании поступают по электронной почте — среди объектов, которых это коснулось, оказались новосибирские бизнес-центры, ТЦ и спортивный объект.
«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии.
Также в антитеррористической комиссии попросили горожан сохранять спокойствие и следовать указаниям компетентных органов во время эвакуаций.