Волна эвакуаций: антитеррористическая комиссия попросила новосибирцев сохранять спокойствие

В Новосибирске проходят массовые эвакуации из-за сообщений о минировании торговых и бизнес-центров

В антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировали сегодняшнюю волну сообщений о минировании зданий.







По данным комиссии, массовые сообщения о минировании поступают по электронной почте — среди объектов, которых это коснулось, оказались новосибирские бизнес-центры, ТЦ и спортивный объект.







«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии.







Также в антитеррористической комиссии попросили горожан сохранять спокойствие и следовать указаниям компетентных органов во время эвакуаций.







НГС следит за волной лжеминирований в режиме онлайн.

