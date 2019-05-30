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Политика

Заместитель Локтя проиграл конкурс на должность директора коммунальной службы

Данияр Сафиуллин пытался найти себе новую работу

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Выиграть конкурс у заместителя мэра не получилось — новым директором стал Дмитрий Бурденко

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин подавал документы на участие в конкурсе на должность директора «Управления энергетики и водоснабжения». Выиграть конкурс у заместителя мэра не получилось — новым директором стал врио директора «Управления энергетики и водоснабжения» Дмитрий Бурденко.

Об этом корреспонденту НГС сообщил первый заместитель директора Андрей Филичев, который также подавал документы на конкурс.

«Да, Данияр Эльгизарович подавался. Но Бурденко выиграл конкурс. Пока планы — работать, работать и ещё раз работать не покладая рук. Я остаюсь первым заместителем», — рассказал Андрей Филичев.

Корреспондент НГС попытался связаться с Данияром Сафиуллиным, однако последний повесил трубку сразу после того, как корреспондент представился. На следующий звонок Данияр Сафиуллин не ответил.

На момент публикации на сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации ещё не были опубликованы итоги конкурса на должность директора «Управления энергетики и водоснабжения».

ФГУП «УЭВ» снабжает теплом, водой и электроэнергией в Академгородке. В Минобрнауки РФ, которому подведомственно УЭВ, корреспонденту НГС пояснили, что документы на участие в конкурсе подали девять человек. Кандидатуру должен согласовать полпред президента в СФО. Итоги конкурса должны подвести в конце мая. 

57-летний Данияр Сафиуллин занимает должность заместителя мэра с 2012 года. Он курирует вопросы, которые связаны с жилищной политикой, энергетикой, ЖКХ, транспортом, дорожным благоустройством, ЧС и мобилизационной работой в городе. До этого Сафиуллин возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе.

В конце апреля начальник инспекции госстройнадзора Новосибирска Валерий Анищенко ушёл со своей должности. Распоряжение об этом подписал губернатор Андрей Травников. А в феврале из мэрии Новосибирска уволился глава управления по жилищным вопросам Дмитрий Рыбалко.

Кирилл Шматков, Дмитрий Здорников, Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

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КОММЕНТАРИИ (25)

саша
30 мая 2019 в 20:44

ну какой из него энергетик! Лишь бы куда залезть!

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
30 мая 2019 в 21:01

Вот чего он на пенсию не идет, которую уже давно честно заработал?
Ну жил бы тихо и мирно для себя.
Летом дача.
Зимой диван и телевизор.
Спокойно, умиротворенно, счастливо.
Зачем ему эти конкурсы?!
Пусть молодые работают!

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Возмущенный!
30 мая 2019 в 20:59

Да ему на пенсию уже пора! Понаберут с улицы всяких мутных товарищей, сынки, друзья, одноклассники...