Заместитель Локтя проиграл конкурс на должность директора коммунальной службы

Вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин подавал документы на участие в конкурсе на должность директора «Управления энергетики и водоснабжения». Выиграть конкурс у заместителя мэра не получилось — новым директором стал врио директора «Управления энергетики и водоснабжения» Дмитрий Бурденко.

Об этом корреспонденту НГС сообщил первый заместитель директора Андрей Филичев, который также подавал документы на конкурс.

«Да, Данияр Эльгизарович подавался. Но Бурденко выиграл конкурс. Пока планы — работать, работать и ещё раз работать не покладая рук. Я остаюсь первым заместителем», — рассказал Андрей Филичев.