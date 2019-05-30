Заместитель Локтя проиграл конкурс на должность директора коммунальной службы

Вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин подавал документы на участие в конкурсе на должность директора «Управления энергетики и водоснабжения». Выиграть конкурс у заместителя мэра не получилось — новым директором стал врио директора «Управления энергетики и водоснабжения» Дмитрий Бурденко.
Об этом корреспонденту НГС сообщил первый заместитель директора Андрей Филичев, который также подавал документы на конкурс.
«Да, Данияр Эльгизарович подавался. Но Бурденко выиграл конкурс. Пока планы — работать, работать и ещё раз работать не покладая рук. Я остаюсь первым заместителем», — рассказал Андрей Филичев.
Корреспондент НГС попытался связаться с Данияром Сафиуллиным, однако последний повесил трубку сразу после того, как корреспондент представился. На следующий звонок Данияр Сафиуллин не ответил.
На момент публикации на сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации ещё не были опубликованы итоги конкурса на должность директора «Управления энергетики и водоснабжения».
ФГУП «УЭВ» снабжает теплом, водой и электроэнергией в Академгородке. В Минобрнауки РФ, которому подведомственно УЭВ, корреспонденту НГС пояснили, что документы на участие в конкурсе подали девять человек. Кандидатуру должен согласовать полпред президента в СФО. Итоги конкурса должны подвести в конце мая.
57-летний Данияр Сафиуллин занимает должность заместителя мэра с 2012 года. Он курирует вопросы, которые связаны с жилищной политикой, энергетикой, ЖКХ, транспортом, дорожным благоустройством, ЧС и мобилизационной работой в городе. До этого Сафиуллин возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе.
В конце апреля начальник инспекции госстройнадзора Новосибирска Валерий Анищенко ушёл со своей должности. Распоряжение об этом подписал губернатор Андрей Травников. А в феврале из мэрии Новосибирска уволился глава управления по жилищным вопросам Дмитрий Рыбалко.