Годовалый ребёнок пострадал в аварии с «Газелью» в Первомайском районе

Сегодня, 7 мая, возле дома на улице Нахимова, 2 в Первомайском районе Новосибирска «Газель» столкнулась с Subaru Forester — от удара иномарку выбросило с дороги.

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, в результате аварии пострадали 4 человека, в том числе 11-месячный ребёнок.

«В Subaru Forester пострадали 4 человека, в том числе водитель и <...> 11-месячный ребёнок. Все четыре пострадавших были доставлены в больницу. О травмах уточняем», — сообщил Савченков.