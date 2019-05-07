7 мая вторник
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 7/10
usd 65.33
eur 73.11
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +26°С
Пробки 7/10
usd 65.33
eur 73.11
Происшествия

Годовалый ребёнок пострадал в аварии с «Газелью» в Первомайском районе

С места ДТП на Нахимова в больницу увезли четырёх пострадавших

Поделиться

583
6 Обсудить

Все новости

Все новости

От удара Subaru Forester вынесло за пределы дороги — в машине сработали подушки безопасности 

Фото: Владислав Савченков 

Сегодня, 7 мая, возле дома на улице Нахимова, 2 в Первомайском районе Новосибирска «Газель» столкнулась с Subaru Forester — от удара иномарку выбросило с дороги. 

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, в результате аварии пострадали 4 человека, в том числе 11-месячный ребёнок.

«В Subaru Forester пострадали 4 человека, в том числе водитель и <...> 11-месячный ребёнок. Все четыре пострадавших были доставлены в больницу. О травмах уточняем», — сообщил Савченков. 

Вчера, 6 мая, на перекрёстке улиц Тургенева и Никитина в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП — Toyota Sprinter перевернулась на крышу.

Анастасия Нефёдова 
Фото Владислава Савченкова 

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Нефёдова

ТЕГИ

ДТПпострадал ребёнок

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (6)

пенсионерка забыла пароль от аккаунта
7 май 2019 в 18:19

Дети намного быстрее восстанавливаются после травм, чем взрослые.

пенсионерка с 27 апреля на даче
7 май 2019 в 18:17

какие травмы у пострадавших?

пенсионерка
7 май 2019 в 18:13

Очередное подтверждение, что автомобиль - это источник повышенной опасности. Ехали бы на ОТ бы с детьми - не пострадали бы. ОТ безопаснее.