Годовалый ребёнок пострадал в аварии с «Газелью» в Первомайском районе

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С места ДТП на Нахимова в больницу увезли четырёх пострадавших
От удара Subaru Forester вынесло за пределы дороги — в машине сработали подушки безопасности
Сегодня, 7 мая, возле дома на улице Нахимова, 2 в Первомайском районе Новосибирска «Газель» столкнулась с Subaru Forester — от удара иномарку выбросило с дороги.
Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, в результате аварии пострадали 4 человека, в том числе 11-месячный ребёнок.
«В Subaru Forester пострадали 4 человека, в том числе водитель и <...> 11-месячный ребёнок. Все четыре пострадавших были доставлены в больницу. О травмах уточняем», — сообщил Савченков.
Вчера, 6 мая, на перекрёстке улиц Тургенева и Никитина в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП — Toyota Sprinter перевернулась на крышу.
Анастасия Нефёдова
Фото Владислава Савченкова
Дети намного быстрее восстанавливаются после травм, чем взрослые.