Новосибирский дендропарк закроют для посетителей на длинные выходные

Его территорию будут обрабатывать от клещей

Всего от клещей планируют обработать 15 гектаров дендропарка
Всего от клещей планируют обработать 15 гектаров дендропарка

В предстоящие 4-дневные выходные новосибирцы не смогут попасть в дендропарк — его ворота и калитки закроют, чтобы обработать территорию от клещей.


«С 9 по 12 мая в областном центре будет проводиться противоклещевая обработка особо охраняемой природной территории "Дендрологический парк", которая затронет порядка 15 гектаров», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.


По данным пресс-службы, в первую очередь от клещей обработают основные дорожки и тропинки, беседки, газон и самые посещаемые места: центральную, лиственничную, тополевую, рябиновую аллеи. При этом министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области не рекомендует посещать дендропарк во время обработки и в течение суток после неё.


«Во время и после проведения мероприятий будет ограничен доступ населения на территорию дендропарка. Ворота и калитки будут закрыты. Для предотвращения несанкционированного доступа сотрудниками ГАУ НСО "Новосибирская авиабаза" будет организовано дежурство на обрабатываемой территории», — добавили в пресс-службе областного правительства.


Тёплая погода этой весной радует не только людей, но и клещей, разбуженных и голодных. Эпидемический сезон начался только в апреле, а министр здравоохранения Новосибирской области уже назвал количество укусов клещей «беспрецедентным» — десятки взрослых и детей обратились к врачам после прогулок на природе. НГС выяснил у экспертов, почему клещей этой весной больше обычного, какой способ защититься от них всё же лучший и какие экстренные меры можно принять, если после шашлыков в лесу на компанию напали клещи.

Прочтений: 176

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено