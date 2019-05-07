Новосибирский дендропарк закроют для посетителей на длинные выходные

Всего от клещей планируют обработать 15 гектаров дендропарка

В предстоящие 4-дневные выходные новосибирцы не смогут попасть в дендропарк — его ворота и калитки закроют, чтобы обработать территорию от клещей.







«С 9 по 12 мая в областном центре будет проводиться противоклещевая обработка особо охраняемой природной территории "Дендрологический парк", которая затронет порядка 15 гектаров», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.







По данным пресс-службы, в первую очередь от клещей обработают основные дорожки и тропинки, беседки, газон и самые посещаемые места: центральную, лиственничную, тополевую, рябиновую аллеи. При этом министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области не рекомендует посещать дендропарк во время обработки и в течение суток после неё.







«Во время и после проведения мероприятий будет ограничен доступ населения на территорию дендропарка. Ворота и калитки будут закрыты. Для предотвращения несанкционированного доступа сотрудниками ГАУ НСО "Новосибирская авиабаза" будет организовано дежурство на обрабатываемой территории», — добавили в пресс-службе областного правительства.







Тёплая погода этой весной радует не только людей, но и клещей, разбуженных и голодных. Эпидемический сезон начался только в апреле, а министр здравоохранения Новосибирской области уже назвал количество укусов клещей «беспрецедентным» — десятки взрослых и детей обратились к врачам после прогулок на природе. НГС выяснил у экспертов, почему клещей этой весной больше обычного, какой способ защититься от них всё же лучший и какие экстренные меры можно принять, если после шашлыков в лесу на компанию напали клещи.