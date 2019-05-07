«Просят отойти от здания»: из бизнес-центра на Советской эвакуировали сотрудников и посетителей
По словам читателя, людей эвакуируют по техническим причинам
В бизнес-центре «Кронос» на улице Советской, 5 в Железнодорожном районе Новосибирска проходит эвакуация — к зданию приехали пожарные и скорая помощь.
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Александр. «В "Кроносе" проходит эвакуация. По лестнице спускаемся. Пока никаких служб нет. Весь бизнес-центр эвакуировали», — рассказал он.
НГС ведёт онлайн-трансляцию, в которой сообщает обо всех подробностях.