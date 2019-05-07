Из бизнес-центра «Кронос» эвакуировали людей

По словам читателя, людей эвакуируют по техническим причинам

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В Железнодорожном районе Новосибирска из бизнес-центра эвакуировали посетителей и сотрудников

Из бизнес-центра «Кронос» на улице Советской, 5 в Железнодорожном районе Новосибирска эвакуировали посетителей и сотрудников.







Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Александр. «В «Кроносе» проходит эвакуация. По лестнице спускаемся. Пока никаких служб нет. Весь бизнес-центр эвакуировали», — рассказал он.





Новость дополняется.





В конце апреля в новосибирском ТРЦ «Аура» началась эвакуация — из здания эвакуировали весь персонал и посетителей, а внутрь вошли сотрудники МВД со служебной собакой.





17:26

В пресс-службе МВД всё ещё уточняют поступившую информацию.





17:24

У блока «А» бизнес-центра остановился автомобиль скорой помощи

К зданию приехал автомобиль скорой помощи.







17:22

По оценкам корреспондента НГС, всего из здания эвакуировали около 150 человек.





17:21

«Представитель службы безопасности сказал, что до конца дня не пустит в здание», — продолжает рассказывать читатель Александр, находящийся на месте событий.







17:19

Напоминаем, что в конце января по Новосибирску прошла волна массовых эвакуаций. Были эвакуированы десятки учреждений — школы, детские сады, бизнес-центры и больницы. Первым об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, а потом появились сообщения от наших читателей.





17:17

К зданию приехала пожарная машина





Читатель Александр сообщил, что к зданию действительно приехали пожарные. «Приехали господа из МЧС. Людей от здания просят отойти», — рассказал он.





17:16

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС пообещали предоставить информацию об эвакуации позднее.





17:15

Также об эвакуации сообщила читательница НГС Майя. «Эвакуировали БЦ "Кронос", сказали, что вход в здание остановлен, просьба покинуть помещение», — рассказала она.







17:12

«Мы ничего по этому поводу не комментируем, позвоните в МВД. Машину направили», — коротко уточнили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.





17:09

По наблюдениям корреспондента НГС, в сторону БЦ «Кронос» по улице Советской проехала пожарная машина с включёнными проблесковыми маячками.



