В Новосибирске стало меньше воробьёв

Воробьям сейчас не до развлечений и игр с людьми

На улицах Новосибирска стало значительно меньше воробьев — учёные нашли этому объяснение.





«Причина одна — они уже гнездятся, больше забот. Сейчас редко большими стаями могут встречаться. Они гнездятся с мая и до августа и могут выводить потомство несколько раз, как и голуби. Поэтому малозаметны. Таким образом, их меньше стало на глазах, а не из-за того, что болезни какие-то. Мы не замечали, чтобы они мёртвые лежали», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог, старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея Николай Балацкий.





Воробьям сейчас не до развлечений и игр с людьми.







«Так же как и родители, детьми заняты. Когда голодное время, они вместе на кормушки прилетают. Хотя они и сейчас прилетают. Мы их приучили — это неправильно. Подкармливать нужно в суровое время, а если всё время подкармливать, то они домашними курями становятся и всё время выпрашивают. Это нехорошо. И им плохо, и нам», — добавил орнитолог.





Птицам нелегко выживать в городе. В прошлом году чёрные синицы начали гибнуть в Новосибирске из-за зеркальных зданий.