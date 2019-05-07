В Новосибирске стало меньше воробьёв

Орнитолог объяснил, куда делись шумные стайки мелких птиц

Воробьям сейчас не до развлечений и игр с людьми
Воробьям сейчас не до развлечений и игр с людьми

На улицах Новосибирска стало значительно меньше воробьев — учёные нашли этому объяснение. 


«Причина одна — они уже гнездятся, больше забот. Сейчас редко большими стаями могут встречаться. Они гнездятся с мая и до августа и могут выводить потомство несколько раз, как и голуби. Поэтому малозаметны. Таким образом, их меньше стало на глазах, а не из-за того, что болезни какие-то. Мы не замечали, чтобы они мёртвые лежали», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог, старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея Николай Балацкий.


Воробьям сейчас не до развлечений и игр с людьми.


«Так же как и родители, детьми заняты. Когда голодное время, они вместе на кормушки прилетают. Хотя они и сейчас прилетают. Мы их приучили — это неправильно. Подкармливать нужно в суровое время, а если всё время подкармливать, то они домашними курями становятся и всё время выпрашивают. Это нехорошо. И им плохо, и нам», — добавил орнитолог.


Птицам нелегко выживать в городе. В прошлом году чёрные синицы начали гибнуть в Новосибирске из-за зеркальных зданий.

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