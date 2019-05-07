Новосибирец позвонил в полицию и пожаловался на шумную стройку: его отдали под суд

За звонок в полицию лжетеррористу ограничили свободу — приговор в законную силу ещё не вступил. На фото — стройплощадка рядом с домом осуждённого

В Новосибирске завершился суд над жителем Октябрьского района, который позвонил в полицию и пригрозил взорвать шумную стройку по соседству со своим домом.







Инцидент, из-за которого 55-летний новосибирец оказался на скамье подсудимых, произошёл 25 марта 2019 года, рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района, гособвинитель по уголовному делу Александр Сапрыкин.







По его данным, в полицию житель дома № 145 на Бориса Богаткова обратился, когда был пьян.







«Он <…> около 17 часов 45 минут находился дома в состоянии алкогольного опьянения, и у него возник умысел на заведомо ложное сообщение, вследствие чего он позвонил со своего мобильного телефона по номеру <…> "02" в Управление МВД России по городу Новосибирску <…> и в ходе разговора сообщил о взрыве строительной площадки по улице Воинская, 1 в Октябрьском районе. <…> При этом он осознавал, что данное сообщение будет воспринято как реальная опасность гибели большого количества людей и причинения значительного ущерба», — описал преступление Александр Сапрыкин.







По его словам, в показаниях подсудимого, которые есть в материалах дела, говорится о том, что обратиться в полицию мужчину вынудил шум со стройки. Новосибирец пояснял, что накануне вечером он пришёл домой и решил лечь спать, но не мог уснуть из-за посторонних звуков.







Когда утром подсудимый проснулся, то снова услышал шум со стройплощадки — он продолжался в течение дня. В итоге мужчина не выдержал и в шестом часу вечера позвонил в службу «02», чтобы попросить разобраться с шумом, передал показания подсудимого гособвинитель.







При этом, согласно аудиозаписи разговора, звонивший заявил: «Иначе я взорву их, достали уже», добавил Александр Сапрыкин.







В итоге новосибирец оказался на скамье подсудимых за заведомо ложное сообщение о взрыве (ч. 1 ст. 207 УК РФ), сообщается на сайте Октябрьского районного суда. Судья рассмотрел это уголовное дело в особом порядке.







По словам гособвинителя, в суде новосибирец пояснил, что не стал бы звонить в полицию, если бы в тот день был трезвым. Также, согласно его показаниям, он редко выпивает, поскольку водит машину.







Александр Сапрыкин добавил, что суд приговорил звонившего к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. При этом виде наказания осуждённый не может менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции и не имеет права выезжать из Новосибирска.







На прошлой неделе полиция также задержала подозреваемого, который сообщил о минировании бара «Доски» — перед этим его не пустили в заведение.

