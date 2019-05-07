Готовим тазики: в Новосибирске начинаются отключения горячей воды

Первая волна отключений прокатится по городу уже на следующей неделе

В мэрии опасаются, что из-за испытаний могут быть прорывы труб
В мэрии опасаются, что из-за испытаний могут быть прорывы труб

С 13 мая в Новосибирске начнутся гидравлические испытания, из-за которых в домах отключат горячую воду.


Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэрии, уточнив, что работы будут проводится более чем на 47 улицах города. 


«С 13 мая ООО "НТСК" приступят к гидравлическим испытаниям. В первую очередь испытания на плотность и прочность тепловых сетей пройдут по зоне ТЭЦ-2 (городской вывод), Кировской районной котельной № 1, по зоне ТЭЦ-4 (микрорайоны № 5, 6). Для сокращения сроков проведения испытаний работы будут вестись круглосуточно», — рассказали в мэрии.


По данным властей, с 13 по 26 мая воду отключат 


  • в Железнодорожном районе и части Октябрьского на улицах Большевистской, Фабричной, Кубановской, Владимировской, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольском проспекте, улице Шамшурина, проспекте Димитрова и улице Максима Горького;
  • в Кировском районе в микрорайоне «Бугринская роща», на Северо-Чемском, Затулинском и Акатуйском жилмассивах, Северном проезде, а также в жилом комплексе «Матрешкин двор»;
  • в Ленинском районе на нескольких улицах Станиславского жилмассива.

И с 13 по 19 мая в Калининском районе 


  • на улицах Курчатова, Красных Зорь, Рассветной, Тюленина, Земнухова, Мясниковой, Свечникова, Гребенщикова, Родники и в Северном поселке на улицах Фадеева и Игарской.

В мэрии уточнили, что подключение горячей воды начнётся по мере устранения обнаруженных дефектов. 


«При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. <...> Гражданам — не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах. Владельцам автотранспорта — соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью», 


— предупредили в мэрии.


В ноябре 2018 года на улице Котовского случилась одна из крупнейших аварий за прошедший год. Из-за аварии спасателям МЧС пришлось эвакуировать 15 человек из городской клинической поликлиники № 16 и продуктового магазина, находящегося неподалёку. Очевидцы сообщали, что кипяток залил проезжую часть улицы Троллейной, а также пешеходный переход у Ленинского ЗАГСа. Из-за аварии отключенными от горячей воды и отопления оказались 62 здания: 40 жилых домов, три дошкольных и два лечебных учреждения, 17 предприятий и организаций.

Прочтений: 3163

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено