Готовим тазики: в Новосибирске начинаются отключения горячей воды
Первая волна отключений прокатится по городу уже на следующей неделе
С 13 мая в Новосибирске начнутся гидравлические испытания, из-за которых в домах отключат горячую воду.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэрии, уточнив, что работы будут проводится более чем на 47 улицах города.
«С 13 мая ООО "НТСК" приступят к гидравлическим испытаниям. В первую очередь испытания на плотность и прочность тепловых сетей пройдут по зоне ТЭЦ-2 (городской вывод), Кировской районной котельной
По данным властей, с 13 по 26 мая воду отключат
- в Железнодорожном районе и части Октябрьского на улицах Большевистской, Фабричной, Кубановской, Владимировской, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольском проспекте, улице Шамшурина, проспекте Димитрова и улице Максима Горького;
- в Кировском районе в микрорайоне «Бугринская роща», на Северо-Чемском, Затулинском и Акатуйском жилмассивах, Северном проезде, а также в жилом комплексе «Матрешкин двор»;
- в Ленинском районе на нескольких улицах Станиславского жилмассива.
И с 13 по 19 мая в Калининском районе
- на улицах Курчатова, Красных Зорь, Рассветной, Тюленина, Земнухова, Мясниковой, Свечникова, Гребенщикова, Родники и в Северном поселке на улицах Фадеева и Игарской.
В мэрии уточнили, что подключение горячей воды начнётся по мере устранения обнаруженных дефектов.
«При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. <...> Гражданам — не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах. Владельцам автотранспорта — соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью»,
— предупредили в мэрии.
В ноябре 2018 года на улице Котовского случилась одна из крупнейших аварий за прошедший год. Из-за аварии спасателям МЧС пришлось эвакуировать 15 человек из городской клинической поликлиники