Готовим тазики: в Новосибирске начинаются отключения горячей воды

Первая волна отключений прокатится по городу уже на следующей неделе

В мэрии опасаются, что из-за испытаний могут быть прорывы труб

С 13 мая в Новосибирске начнутся гидравлические испытания, из-за которых в домах отключат горячую воду.







Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэрии, уточнив, что работы будут проводится более чем на 47 улицах города.





«С 13 мая ООО "НТСК" приступят к гидравлическим испытаниям. В первую очередь испытания на плотность и прочность тепловых сетей пройдут по зоне ТЭЦ-2 (городской вывод), Кировской районной котельной № 1 , по зоне ТЭЦ-4 (микрорайоны № 5 , 6). Для сокращения сроков проведения испытаний работы будут вестись круглосуточно», — рассказали в мэрии.





По данным властей, с 13 по 26 мая воду отключат





в Железнодорожном районе и части Октябрьского на улицах Большевистской, Фабричной, Кубановской, Владимировской, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольском проспекте, улице Шамшурина, проспекте Димитрова и улице Максима Горького;

в Кировском районе в микрорайоне «Бугринская роща», на Северо-Чемском, Затулинском и Акатуйском жилмассивах, Северном проезде, а также в жилом комплексе «Матрешкин двор»;

в Ленинском районе на нескольких улицах Станиславского жилмассива.

И с 13 по 19 мая в Калининском районе





на улицах Курчатова, Красных Зорь, Рассветной, Тюленина, Земнухова, Мясниковой, Свечникова, Гребенщикова, Родники и в Северном поселке на улицах Фадеева и Игарской.

В мэрии уточнили, что подключение горячей воды начнётся по мере устранения обнаруженных дефектов.





«При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. <...> Гражданам — не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах. Владельцам автотранспорта — соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью»,





— предупредили в мэрии.



