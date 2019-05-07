В Новосибирске началась последняя репетиция парада

Автобусы медленно ползут по Советской, потому что на Красном проспекте тренируются военные

В час пик перекрыли Красный проспект, Октябрьскую магистраль и прилегающие улицы

В центре Новосибирска началась репетиция парада Победы — в час пик перекрыли Красный проспект, Октябрьскую магистраль и прилегающие улицы.







Репетиция парада началась в 18:00, дороги для транспорта откроют только в 22:30. Большой поток общественного транспорта сейчас идёт по улице Советской.





Корреспондент НГС Дарья Януш ведёт прямую трансляцию с Советской.









НГС подготовил схему перекрытых 7 мая улиц — проезд сейчас запрещён по Красному проспекту, Октябрьской магистрали, улицам Кирова, Орджоникидзе, Мичурина. Также частично перекрыты Вокзальная и Ипподромская магистрали.









Незадолго до начала репетиции парада около 10 торговых и офисных центров получили сообщения о минировании зданий. К зданиям отправили полицейских, пожарных и автомобили скорой помощи, что дополнительно усложнило обстановку на дорогах. НГС ведёт онлайн-трансляцию об эвакуациях.