live

В Новосибирске началась последняя репетиция парада

Автобусы медленно ползут по Советской, потому что на Красном проспекте тренируются военные

В час пик перекрыли Красный проспект, Октябрьскую магистраль и прилегающие улицы
В час пик перекрыли Красный проспект, Октябрьскую магистраль и прилегающие улицы

В центре Новосибирска началась репетиция парада Победы — в час пик перекрыли Красный проспект, Октябрьскую магистраль и прилегающие улицы.


Репетиция парада началась в 18:00, дороги для транспорта откроют только в 22:30. Большой поток общественного транспорта сейчас идёт по улице Советской. 


Корреспондент НГС Дарья Януш ведёт прямую трансляцию с Советской.



НГС подготовил схему перекрытых 7 мая улиц — проезд сейчас запрещён по Красному проспекту, Октябрьской магистрали, улицам Кирова, Орджоникидзе, Мичурина. Также частично перекрыты Вокзальная и Ипподромская магистрали.


В Новосибирске началась последняя репетиция парада


Незадолго до начала репетиции парада около 10 торговых и офисных центров получили сообщения о минировании зданий. К зданиям отправили полицейских, пожарных и автомобили скорой помощи, что дополнительно усложнило обстановку на дорогах. НГС ведёт онлайн-трансляцию об эвакуациях.

Прочтений: 1086

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено