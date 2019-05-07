Над Новосибирском навис серый смог

Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях

Ожидается, что смог будет над городом до вечера 8 мая
Ожидается, что смог будет над городом до вечера 8 мая

Сегодня над Новосибирском поднялся смог — синоптики объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий.


«В период с 16 часов 07.05.2019 до 18 часов 08.05.2019 на территории Новосибирска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ)», — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.


Сейчас неблагоприятные условия оцениваются как условия первой степени опасности.


Сегодня и завтра в Новосибирске ожидается жаркая погода. Скорость ветра сегодня будет 2–7 м/с, а завтра — 3–8 м/с.

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