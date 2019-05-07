Зоопарк сделает вольеры с водопадами для новых медведей

«Планировочное решение вольеров должно быть рассчитано на 3 стороны для осмотра экспозиции. Осмотр должен быть возможен с фронтальной части (с дороги), с открытой торцевой площадки и в здании на территории зимнего вольера очковых медведей», — говорится в документах.

Предполагается, что для очковых медведей будет предусмотрен зимний вольер. Все медведи будут содержаться отдельно, также будут отдельные зоны для содержания молодняка.

Работы по разработке проектно-сметной документации оценены в 1 миллион 150 тысяч рублей — это начальная цена, обозначенная на сайте госзакупок.

Декоративное оформление и наполнение вольеров должны быть приближены к условиям среды обитания животных, отмечает заказчик — на стенах должны быть изображены скалы, а в вольерах должны расти кустарники.



В «скале» каждого из трёх вольеров должны сделать водопад.

Кроме того, часть убежищ должна быть выполнена в виде гротов. В каждом вольере должны быть организованы места, где животное может укрыться от солнца. Также вольеры должны быть с разнообразными конструкциями и элементами из брёвен.

Из названных медведей в зоопарке есть бурые и гималайские. Очковые медведи в Новосибирске пока не содержатся, уточнили корреспонденту НГС в зоопарке.

«Бурые медведи в Новосибирском зоопарке содержатся практически со дня его основания. И на старой, и на новой территории медведи были всегда», — говорится на сайте зоопарка.

Также есть в зоопарке гималайские медведи — в мае прошлого года их медвежата отличились тем, что вышли из вольера, их пришлось ловить сотрудникам зоопарка.

В середине марта зоопарк заказал проект открытых летних вольеров и зимнего выставочного павильона для нового вида животных — малых панд.