Зоопарк сделает вольеры с водопадами для новых медведей

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Сейчас очковых медведей в зоопарке нет
Также новые вольеры спроектируют для гималайских и бурых медведей
Новосибирский зоопарк заказал проект новых вольеров для гималайских, бурых и очковых медведей.
Работы по разработке проектно-сметной документации оценены в 1 миллион 150 тысяч рублей — это начальная цена, обозначенная на сайте госзакупок.
Предполагается, что для очковых медведей будет предусмотрен зимний вольер. Все медведи будут содержаться отдельно, также будут отдельные зоны для содержания молодняка.
«Планировочное решение вольеров должно быть рассчитано на 3 стороны для осмотра экспозиции. Осмотр должен быть возможен с фронтальной части (с дороги), с открытой торцевой площадки и в здании на территории зимнего вольера очковых медведей», — говорится в документах.
Декоративное оформление и наполнение вольеров должны быть приближены к условиям среды обитания животных, отмечает заказчик — на стенах должны быть изображены скалы, а в вольерах должны расти кустарники.
В «скале» каждого из трёх вольеров должны сделать водопад.
Кроме того, часть убежищ должна быть выполнена в виде гротов. В каждом вольере должны быть организованы места, где животное может укрыться от солнца. Также вольеры должны быть с разнообразными конструкциями и элементами из брёвен.
Из названных медведей в зоопарке есть бурые и гималайские. Очковые медведи в Новосибирске пока не содержатся, уточнили корреспонденту НГС в зоопарке.
«Бурые медведи в Новосибирском зоопарке содержатся практически со дня его основания. И на старой, и на новой территории медведи были всегда», — говорится на сайте зоопарка.
Также есть в зоопарке гималайские медведи — в мае прошлого года их медвежата отличились тем, что вышли из вольера, их пришлось ловить сотрудникам зоопарка.
В середине марта зоопарк заказал проект открытых летних вольеров и зимнего выставочного павильона для нового вида животных — малых панд.
Елена Громкова
Фото wikipedia.org
Кто там топил за помощь медвед(я)м с Октябрьского района? Скидывайтесь на переезд теперь