7 мая вторник
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 6/10
usd 65.33
eur 73.11
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +25°С
Пробки 6/10
usd 65.33
eur 73.11
Милота

Зоопарк сделает вольеры с водопадами для новых медведей

Сейчас очковых медведей в зоопарке нет

Поделиться

825
3 Обсудить

Все новости

Все новости

Также новые вольеры спроектируют для гималайских и бурых медведей

Фото: wikipedia.org

Новосибирский зоопарк заказал проект новых вольеров для гималайских, бурых и очковых медведей.

Работы по разработке проектно-сметной документации оценены в 1 миллион 150 тысяч рублей — это начальная цена, обозначенная на сайте госзакупок.

Предполагается, что для очковых медведей будет предусмотрен зимний вольер. Все медведи будут содержаться отдельно, также будут отдельные зоны для содержания молодняка.

«Планировочное решение вольеров должно быть рассчитано на 3 стороны для осмотра экспозиции. Осмотр должен быть возможен с фронтальной части (с дороги), с открытой торцевой площадки и в здании на территории зимнего вольера очковых медведей», — говорится в документах.

Декоративное оформление и наполнение вольеров должны быть приближены к условиям среды обитания животных, отмечает заказчик — на стенах должны быть изображены скалы, а в вольерах должны расти кустарники.

В «скале» каждого из трёх вольеров должны сделать водопад. 

Кроме того, часть убежищ должна быть выполнена в виде гротов. В каждом вольере должны быть организованы места, где животное может укрыться от солнца. Также вольеры должны быть с разнообразными конструкциями и элементами из брёвен.

Из названных медведей в зоопарке есть бурые и гималайские. Очковые медведи в Новосибирске пока не содержатся, уточнили корреспонденту НГС в зоопарке.

«Бурые медведи в Новосибирском зоопарке содержатся практически со дня его основания. И на старой, и на новой территории медведи были всегда», — говорится на сайте зоопарка.

Также есть в зоопарке гималайские медведи — в мае прошлого года их медвежата отличились тем, что вышли из вольера, их пришлось ловить сотрудникам зоопарка.

В середине марта зоопарк заказал проект открытых летних вольеров и зимнего выставочного павильона для нового вида животных — малых панд.

Елена Громкова
Фото wikipedia.org

По теме

ТЕКСТ

Елена Громкова

ТЕГИ

Новосибирский зоопаркмедведи

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (3)

Очковый-Свистун-с-приплясом
7 май 2019 в 17:01

Какие красивые медведи;) ми-ми-ми;)

Фото пользователя
849
7 май 2019 в 17:10

Кто там топил за помощь медвед(я)м с Октябрьского района? Скидывайтесь на переезд теперь

Вива
7 май 2019 в 17:03

Туда же можно медведей семьи Герасимовых? На которых люди собирают деньги, и помогает каждый кто чем может