Мэрия разрешила построить у «Сибирского Молла» новый ТЦ, а потом потребовала банкротства застройщика

Месяц назад власти сами выдали разрешение на строительство

До конца года компания «Солнечный город» хотела построить на этом участке рынок европейского формата
До конца года компания «Солнечный город» хотела построить на этом участке рынок европейского формата

Власти Новосибирска решили обанкротить застройщика нового торгового центра в Октябрьском районе Новосибирска — новый объект строят на улице Федосеева неподалёку от ТРЦ «Сибирский Молл».


Информация об иске мэрии к компании ООО «Солнечный город» появилась в базе «Электронное правосудие» 6 мая. Власти города требуют признать «Солнечный город» банкротом из-за долга в 6,7 миллиона рублей.


В разговоре с корреспондентом НГС директор «Солнечного города» Анур Аллахяров признал, что иск связан с задолженностью по аренде земли, которая скопилась, пока строительство на участке не велось. Сейчас, по словам Аллахярова, компания уже погасила часть задолженности перед городом.


«Там уже решается, должно было уже решиться. <...> Не знаю, странно. У нас есть договор, он продлён на неопределённый срок, пока мы не достроим. У нас все документы, письма с мэрии есть», — заявил он.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, действительно ли «Солнечный город» погасил часть задолженности.


Месяц назад, в апреле, городские власти выдали застройщику разрешение на строительство торгового центра на улице Федосеева, прямо напротив ТРЦ «Сибирский Молл». 


Директор «Солнечного города» Анур Аллахяров тогда рассказывал, что строительство уже начато и до конца года в городе должен появиться новый рынок европейского формата, похожий на «Бахетле» и «Экобазар».

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