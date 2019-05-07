«Падал он долго»: очевидец рассказал о последнем полёте новосибирца, разбившегося в Турции

Новосибирец упал в море во время совершения трюка

Вчера, 6 мая, парапланерист из Новосибирска Андрей Куринин разбился на параплане в Турции — его друг Максим Захаров рассказал о всех обстоятельствах произошедшего.







По словам Захарова, новосибирец любил летать и был опытным лётчиком. Он отправился вместе с семьёй в Анталью на отдых, но и в этот раз не смог обойтись без полётов.





«Вчера нам с его производства сообщили о смерти, в последнее время он сильно увеличил выпуск лодок. У матери в этот день было 70-летие, <...> они планировали отмечать день рождения, но всё так случилось в этот день. Он любил полетать, у него остались жена и дети», — сообщил корреспонденту НГС Максим Захаров.





Источник, который знаком с инцидентом, рассказал, что помогал погибшему научиться выполнять сложные трюки.





«Андрей <...> подошёл ко мне со словами: "2 года пытаюсь сделать ритмик до вертикали, не получается, помоги". Сказал, что несколько раз выходил на вертикаль и на этом всё, больше не получается. Мы договорились о том, что он летает самостоятельно, потом вечером анализируем его видео. На второй день я решил, что будет лучше (безопаснее и продуктивнее), если я буду на него смотреть и контролировать по рации», — сообщил источник.







Этот полёт стал одним из последних Андрея Куринина. На видео он кричит на английском: «Я могу летать!»





Он добавил, что после разбора видео Куринин всё-таки сумел выполнить трюк самостоятельно. После чего они решили усложнить условия полёта.





«Было принято решение заходить с тамблингов (с кувырком. — Прим. ред.). <...> Он несколько раз сделал тамблинги с коррекциями самостоятельно: скатывался в другую сторону, то есть успешно проходил вертикаль.





В этом вылете я не видел Андрея на старте, сложно было оценить его физическое состояние. Возможно, он был банально уставшим и невыспавшимся.





<...> На следующем же кувырке была ранняя коррекция, я это увидел и сразу же начал говорить в рацию, чтобы он сорвал крыло, так как понял, что энергии на следующий кувырок не хватит. Судя по поведению крыла, клеванты (кольца для управления. — Прим.ред.) не были затянуты вообще, и на следующем кувырке, к сожалению, Андрей попал в крыло. Высота была более 500 метров точно, скорее всего, выше. <...> Падал он достаточно долго, всё это время я говорил ему в рацию слова "запаска, выбирайся из крыла"», — рассказал источник.





По его словам, Андрей Куринин на большой скорости упал в море. На место выехала скорая помощь, но новосибирец погиб в машине.







В июле 2007 года парамоторная команда новосибирского клуба ASA-Сибирь, в составе которой был Андрей Куринин, совершила перелёт до самой высокой точки Сибири — горы Белуха, а в декабре Куринин вместе с курсантом поднялись над Гималаями на высоту 6000 метров.

