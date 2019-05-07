«Падал он долго»: очевидец рассказал о последнем полёте новосибирца, разбившегося в Турции

Андрей Куринин пытался выполнить сложные трюки на параплане

Новосибирец упал в море во время совершения трюка 
Новосибирец упал в море во время совершения трюка 

Вчера, 6 мая, парапланерист из Новосибирска Андрей Куринин разбился на параплане в Турции — его друг Максим Захаров рассказал о всех обстоятельствах произошедшего. 


По словам Захарова, новосибирец любил летать и был опытным лётчиком. Он отправился вместе с семьёй в Анталью на отдых, но и в этот раз не смог обойтись без полётов. 


«Вчера нам с его производства сообщили о смерти, в последнее время он сильно увеличил выпуск лодок. У матери в этот день было 70-летие, <...> они планировали отмечать день рождения, но всё так случилось в этот день. Он любил полетать, у него остались жена и дети», — сообщил корреспонденту НГС Максим Захаров.


Источник, который знаком с инцидентом, рассказал, что помогал погибшему научиться выполнять сложные трюки. 


«Андрей <...> подошёл ко мне со словами: "2 года пытаюсь сделать ритмик до вертикали, не получается, помоги". Сказал, что несколько раз выходил на вертикаль и на этом всё, больше не получается. Мы договорились о том, что он летает самостоятельно, потом вечером анализируем его видео. На второй день я решил, что будет лучше (безопаснее и продуктивнее), если я буду на него смотреть и контролировать по рации», — сообщил источник. 


Этот полёт стал одним из последних Андрея Куринина. На видео он кричит на английском: «Я могу летать!»


Он добавил, что после разбора видео Куринин всё-таки сумел выполнить трюк самостоятельно. После чего они решили усложнить условия полёта. 


«Было принято решение заходить с тамблингов (с кувырком. — Прим. ред.). <...> Он несколько раз сделал тамблинги с коррекциями самостоятельно: скатывался в другую сторону, то есть успешно проходил вертикаль. 


В этом вылете я не видел Андрея на старте, сложно было оценить его физическое состояние. Возможно, он был банально уставшим и невыспавшимся.


<...> На следующем же кувырке была ранняя коррекция, я это увидел и сразу же начал говорить в рацию, чтобы он сорвал крыло, так как понял, что энергии на следующий кувырок не хватит. Судя по поведению крыла, клеванты (кольца для управления. — Прим.ред.) не были затянуты вообще, и на следующем кувырке, к сожалению, Андрей попал в крыло. Высота была более 500 метров точно, скорее всего, выше. <...> Падал он достаточно долго, всё это время я говорил ему в рацию слова "запаска, выбирайся из крыла"», — рассказал источник. 


По его словам, Андрей Куринин на большой скорости упал в море. На место выехала скорая помощь, но новосибирец погиб в машине.


В июле 2007 года парамоторная команда новосибирского клуба ASA-Сибирь, в составе которой был Андрей Куринин, совершила перелёт до самой высокой точки Сибири — горы Белуха, а в декабре Куринин вместе с курсантом поднялись над Гималаями на высоту 6000 метров.

Прочтений: 1268

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено