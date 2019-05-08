Создатели «Чучвары» и «Хочу пури» откроют в соснах Академгородка ресторан с шашлыками и чачей

Заведение откроется на месте бара People's, который проработал здесь больше 10 лет

В новом ресторане упор будет сделан в том числе на блюда, которые готовят на мангале

На месте бара People's в Советском районе Новосибирска откроется большой грузинский ресторан новой концепции — шеф-повара для нового заведения на Терешковой, 12А нашли в Батуми.





Бар People's открылся в Академгородке больше 10 лет назад в отдельно стоящем 4-этажном развлекательном комплексе. Помимо бара сейчас здесь расположены кафе «Скворечник», «Арт Паб», фитнес-центр и т. д. People's сейчас закрыт, а внутри идут ремонтные работы: окна затянуты баннером с большой надписью «Перезагрузия».







Как рассказала корреспонденту бренд-директор нового проекта Ирина Измайлова, на месте People's откроется грузинский ресторан, однако он не будет повторять концепцию «Хочу пури», который работает в ТРЦ «Аура».







«Концепция нового заведения развивает тему современной грузинской дачи с большим количеством зелени в интерьере. В основе меню будет хлеб и выпечка — хачапури и пироги, много блюд на мангале, вино и чача», — говорит Измайлова.





Развлекательный комплекс, в котором откроется ресторан, стоит в зеленой зоне, он со всех сторон окружён лесом

Кроме классики грузинской кухни в меню обещаны некие оригинальные рецепты, которым шеф-повар обучился на стажировке в Батуми. Среди них, например, есть чакапули с мидиями или хачапури с творогом и изюмом.







У нового ресторана другие инвесторы, нежели у работающих «Хочу пури» и «Чучвары», но разработкой концепции и организацией запуска ресторана будет заниматься та же группа специалистов, что открывала и существующие заведения, а также ресторан «Горячий цех», который должен начать работать к середине мая.







Рабочим названием ресторана выбран каламбур «Перезагрузия»





На вопрос, почему в Академгородке не открывается просто ещё один «Хочу пури», Ирина Измайлова ответила, что, во-первых, франшизу на эту концепцию в Новосибирске сейчас приобрести невозможно. Кроме того, «Хочу пури» создавался для работы в ТЦ: там и ассортимент, и процессы выстроены не для уличного трафика.





«Здесь хочется больше ассортимент мангала, больше производственных площадей и возможностей, больше бара и блюд для больших компаний», — говорит бренд-директор проекта.





Новый ресторан, название которого Ирина Измайлова не называет, должен начать работать к середине июня.





Академгородок в последнее время переживает настоящий ресторанный бум. Один за одним здесь открывают заведения ресторанные компании, которые до этого работали только в центральной части города. Например, точками здесь обзавелись сети Kung Pho, Coffee Collective и «Синнабон». Ранее сюда пришли сети «Академия кофе» и «МясоRoob». Новый ресторан будет работать в среднем ценовом сегменте. Его ближайшими конкурентами в этом районе города можно считать чайхану «Веранда» (в гостинице «Золотая долина»), трактир «Печки-Лавочки» на улице Ильича и кафе «Чашка кофе» на Морском проспекте.