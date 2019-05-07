Известное новосибирское кафе с котиками объявило о закрытии

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Котокафе Murchim в Академгородке перестанет работать в конце мая
Котиков поселят во временные дома
Филиал котокафе Murchim в новосибирском Академгородке объявил о закрытии — котов расселят по временным домам, откуда будут искать хозяев.
О закрытии своего филиала на улице Терешковой руководство сети котокафе сообщило на своей странице «ВКонтакте». По их словам, последний день работы кафе — 28 мая.
«[Помещение кафе] очень большое, очень дорогая аренда и в принципе немного сложно следить именно за самими котами, учитывая, что мы все живём в центре, я имею в виду волонтёров, персонал, и тяжелее следить за животными самими, — рассказала корреспонденту НГС директор сети Murchim Анна Стародуб. — В общем, там очень много разных факторов: мелких, крупных, финансового, физического плана. И мы решили, что пока мы лучше закроемся».
По словам Анны Стародуб, второй филиал Murchim останется открытым — он работает в центре на Коммунистической.
15 котов из филиала в Академгородке расселят по временным домам — там им будут искать новых хозяев. Если освободится место в филиале на Коммунистической, их переселят туда, добавила директор.
В прошлом году семейная пара открыла в центре Новосибирска новое котокафе. Первое котокафе в городе появилось три года назад.
Кирилл Шматков
Фото группы «Котокафе MURCHIM» во «ВКонтакте»
Смехотура.
Чем думают вообще люди, когда открывают нечто подобное.
Ждем очередное открытие очередного "шедевра"
Ухаха