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Город

Известное новосибирское кафе с котиками объявило о закрытии

Котокафе Murchim в Академгородке перестанет работать в конце мая

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Котиков поселят во временные дома

Фото: Котокафе MURCHIM / vk.com

Филиал котокафе Murchim в новосибирском Академгородке объявил о закрытии — котов расселят по временным домам, откуда будут искать хозяев.

О закрытии своего филиала на улице Терешковой руководство сети котокафе сообщило на своей странице «ВКонтакте». По их словам, последний день работы кафе — 28 мая.

«[Помещение кафе] очень большое, очень дорогая аренда и в принципе немного сложно следить именно за самими котами, учитывая, что мы все живём в центре, я имею в виду волонтёров, персонал, и тяжелее следить за животными самими, — рассказала корреспонденту НГС директор сети Murchim Анна Стародуб. — В общем, там очень много разных факторов: мелких, крупных, финансового, физического плана. И мы решили, что пока мы лучше закроемся».

По словам Анны Стародуб, второй филиал Murchim останется открытым — он работает в центре на Коммунистической.

15 котов из филиала в Академгородке расселят по временным домам — там им будут искать новых хозяев. Если освободится место в филиале на Коммунистической, их переселят туда, добавила директор.

В прошлом году семейная пара открыла в центре Новосибирска новое котокафе. Первое котокафе в городе появилось три года назад

Кирилл Шматков
Фото группы «Котокафе MURCHIM» во «ВКонтакте»

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Кирилл Шматков

ТЕГИ

котокафекотызакрытие

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КОММЕНТАРИИ (16)

Хамло Московское
7 май 2019 в 15:02

Смехотура.
Чем думают вообще люди, когда открывают нечто подобное.
Ждем очередное открытие очередного "шедевра"
Ухаха

***
7 май 2019 в 14:57

После пламенной речи в январе см. про Жорика, этого следовало ожидать.

Простофиля
7 май 2019 в 15:12

Будем считать, что это карма за Жорика)