Известное новосибирское кафе с котиками объявило о закрытии

Филиал котокафе Murchim в новосибирском Академгородке объявил о закрытии — котов расселят по временным домам, откуда будут искать хозяев.

О закрытии своего филиала на улице Терешковой руководство сети котокафе сообщило на своей странице «ВКонтакте». По их словам, последний день работы кафе — 28 мая.

«[Помещение кафе] очень большое, очень дорогая аренда и в принципе немного сложно следить именно за самими котами, учитывая, что мы все живём в центре, я имею в виду волонтёров, персонал, и тяжелее следить за животными самими, — рассказала корреспонденту НГС директор сети Murchim Анна Стародуб. — В общем, там очень много разных факторов: мелких, крупных, финансового, физического плана. И мы решили, что пока мы лучше закроемся».