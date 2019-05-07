Молодые полицейские переоделись в солдат и изобразили бой с фашистами

Представление устроили в Заельцовском районе в учебном центре для полицейских

Новосибирцы, недавно пополнившие ряды полицейских, разыграли перед зрителями батальную сцену

Сегодня, 7 мая, в Новосибирске десятки молодых полицейских и бойцов Росгвардии торжественно приняли присягу — после неё зрителям показали историческую реконструкцию боя времён Великой Отечественной войны.







Церемония принятия присяги прошла на территории Центра профессиональной подготовки областной полиции на улице Дмитрия Донского.







Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области, всего присягу в торжественной обстановке приняли 120 сотрудников — 80 полицейских и 40 бойцов Росгвардии, которые недавно поступили на службу и проходят полугодовое обучение основам профессионального мастерства: изучают законодательство, занимаются физической подготовкой, осваивают боевые приёмы борьбы, отрабатывают навыки обращения с оружием.







«У нас традиционно две торжественные даты, когда они принимают присягу — <…> ко Дню Победы 9 мая и ко Дню сотрудника органов внутренних дел 10 ноября», — пояснили в пресс-службе







В церемонии приняли участие несколько десятков молодых полицейских





Торжественное мероприятие прошло рядом с Центром профессиональной подготовки областной полиции





В полиции уточнили, что на сегодняшнюю церемонию приехал 94-летний ветеран Великой Отечественной войны, бывший начальник Центрального РУВД, полковник милиции в отставке Евгений Щербак. Он вышел к микрофону и обратился с напутственными словами к полицейским, которые в этот день принимали присягу





Собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим полицейским





После несколько молодых полицейских под руководством своих педагогов показали историческую реконструкцию боя времён Великой Отечественной войны





Перед зрителями развернулось необычное представление





Противник пытался спрятаться за импровизированным бруствером









В преддверии Дня Победы на территории центра профподготовки поставили указатели с расстоянием до европейских городов





В исторической реконструкции участвовали и девушки





В конце реконструкции прозвучал голос диктора Юрия Левитана, оповестивший зрителей об окончании войны





Батальная сцена сменилась картиной победы с объятиями и танцами





Возле центра профподготовки установили конструкцию, которая символизирует Брестскую крепость





Кроме того, для гостей церемонии подготовили выставку оружия, экипировки и техники органов внутренних дел различных эпох







В пресс-службе полиции пояснили, что с молодыми полицейскими, которые учатся в Центре профподготовки, проводят в том числе и работу по героико-патриотическому воспитанию





«Там есть очень хорошая коллекция историческая, в том числе вооружения, обмундирования, предметов <…> времён Великой Отечественной войны, сотрудников органов милиции различных эпох, которая силами педагогов, самих курсантов собирается из года в год, пополняется, и на праздники мы её там же выставляем для гостей», — добавили в МВД





Летом прошлого года НГС также рассказывал о том, как приносят присягу новосибирские военные и молодые пожарные.

