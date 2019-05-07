Молодые полицейские переоделись в солдат и изобразили бой с фашистами

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Новосибирцы, недавно пополнившие ряды полицейских, разыграли перед зрителями батальную сцену
Новосибирцы, недавно пополнившие ряды полицейских, разыграли перед зрителями батальную сцену

Сегодня, 7 мая, в Новосибирске десятки молодых полицейских и бойцов Росгвардии торжественно приняли присягу — после неё зрителям показали историческую реконструкцию боя времён Великой Отечественной войны.


Церемония принятия присяги прошла на территории Центра профессиональной подготовки областной полиции на улице Дмитрия Донского.


Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области, всего присягу в торжественной обстановке приняли 120 сотрудников — 80 полицейских и 40 бойцов Росгвардии, которые недавно поступили на службу и проходят полугодовое обучение основам профессионального мастерства: изучают законодательство, занимаются физической подготовкой, осваивают боевые приёмы борьбы, отрабатывают навыки обращения с оружием.


«У нас традиционно две торжественные даты, когда они принимают присягу — ко Дню Победы 9 мая и ко Дню сотрудника органов внутренних дел 10 ноября», — пояснили в пресс-службе
«У нас традиционно две торжественные даты, когда они принимают присягу — <…> ко Дню Победы 9 мая и ко Дню сотрудника органов внутренних дел 10 ноября», — пояснили в пресс-службе


В церемонии приняли участие несколько десятков молодых полицейских
В церемонии приняли участие несколько десятков молодых полицейских


Торжественное мероприятие прошло рядом с Центром профессиональной подготовки областной полиции
Торжественное мероприятие прошло рядом с Центром профессиональной подготовки областной полиции


В полиции уточнили, что на сегодняшнюю церемонию приехал 94-летний ветеран Великой Отечественной войны, бывший начальник Центрального РУВД, полковник милиции в отставке Евгений Щербак. Он вышел к микрофону и обратился с напутственными словами к полицейским, которые в этот день принимали присягу
В полиции уточнили, что на сегодняшнюю церемонию приехал 94-летний ветеран Великой Отечественной войны, бывший начальник Центрального РУВД, полковник милиции в отставке Евгений Щербак. Он вышел к микрофону и обратился с напутственными словами к полицейским, которые в этот день принимали присягу


Собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим полицейским
Собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим полицейским


После несколько молодых полицейских под руководством своих педагогов показали историческую реконструкцию боя времён Великой Отечественной войны
После несколько молодых полицейских под руководством своих педагогов показали историческую реконструкцию боя времён Великой Отечественной войны


Перед зрителями развернулось необычное представление
Перед зрителями развернулось необычное представление


Противник пытался спрятаться за импровизированным бруствером
Противник пытался спрятаться за импровизированным бруствером



В преддверии Дня Победы на территории центра профподготовки поставили указатели с расстоянием до европейских городов
В преддверии Дня Победы на территории центра профподготовки поставили указатели с расстоянием до европейских городов


В исторической реконструкции участвовали и девушки
В исторической реконструкции участвовали и девушки


В конце реконструкции прозвучал голос диктора Юрия Левитана, оповестивший зрителей об окончании войны  
В конце реконструкции прозвучал голос диктора Юрия Левитана, оповестивший зрителей об окончании войны  


Батальная сцена сменилась картиной победы с объятиями и танцами
Батальная сцена сменилась картиной победы с объятиями и танцами


Возле центра профподготовки установили конструкцию, которая  символизирует Брестскую крепость
Возле центра профподготовки установили конструкцию, которая  символизирует Брестскую крепость


Кроме того, для гостей церемонии подготовили выставку оружия, экипировки и техники органов внутренних дел различных эпох

Кроме того, для гостей церемонии подготовили выставку оружия, экипировки и техники органов внутренних дел различных эпох


В пресс-службе полиции пояснили, что с молодыми полицейскими, которые учатся в Центре профподготовки, проводят в том числе и работу по героико-патриотическому воспитанию
В пресс-службе полиции пояснили, что с молодыми полицейскими, которые учатся в Центре профподготовки, проводят в том числе и работу по героико-патриотическому воспитанию


«Там есть очень хорошая коллекция историческая, в том числе вооружения, обмундирования, предметов времён Великой Отечественной войны, сотрудников органов милиции различных эпох, которая силами педагогов, самих курсантов собирается из года в год, пополняется, и на праздники мы её там же выставляем для гостей», — добавили в МВД
«Там есть очень хорошая коллекция историческая, в том числе вооружения, обмундирования, предметов <…> времён Великой Отечественной войны, сотрудников органов милиции различных эпох, которая силами педагогов, самих курсантов собирается из года в год, пополняется, и на праздники мы её там же выставляем для гостей», — добавили в МВД


Летом прошлого года НГС также рассказывал о том, как приносят присягу новосибирские военные и молодые пожарные.

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