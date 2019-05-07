Молодые полицейские переоделись в солдат и изобразили бой с фашистами
Представление устроили в Заельцовском районе в учебном центре для полицейских
Сегодня, 7 мая, в Новосибирске десятки молодых полицейских и бойцов Росгвардии торжественно приняли присягу — после неё зрителям показали историческую реконструкцию боя времён Великой Отечественной войны.
Церемония принятия присяги прошла на территории Центра профессиональной подготовки областной полиции на улице Дмитрия Донского.
Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области, всего присягу в торжественной обстановке приняли 120 сотрудников — 80 полицейских и 40 бойцов Росгвардии, которые недавно поступили на службу и проходят полугодовое обучение основам профессионального мастерства: изучают законодательство, занимаются физической подготовкой, осваивают боевые приёмы борьбы, отрабатывают навыки обращения с оружием.