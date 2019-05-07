На самой новой дороге Новосибирска просело 5 метров асфальта

Машины подпрыгивают и царапают днищем асфальт на дороге, построенной в прошлом году

На фотографии видны следы и царапины — их оставляют машины, которые задевают асфальт днищем
На фотографии видны следы и царапины — их оставляют машины, которые задевают асфальт днищем

На улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска просело 5 метров асфальта — новую дорогу открыли для движения лишь в середине октября 2018 года.


На провал обратил внимание редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко. По его словам, перепад высот в начале провала и в его середине достигает полуметра, а длина просевшего дорожного покрытия составила 5 метров. 


«Автомобили подскакивают на провале и задевают днищем асфальт — следы и царапины видно на фото. Разделитель бетонный дал большую трещину и перекосился. Дорожники установили знак ограничения скорости 40 [км/ч], но никакие работы пока не ведутся», 


— рассказал Дмитрий Косенко.



Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос с просьбой прокомментировать причины просадки дорожного покрытия и назвать сроки ремонта дороги. На момент публикации ответ на запрос ещё не поступил. 


Вторую очередь улицы Георгия Колонды открыли для движения 17 октября 2018 года. Улица соединяет Красный проспект и улицу Объединения. На её строительство потратили полмиллиарда рублей


Открывая дорогу, власти надеялись, что она поможет уменьшить пробки в направлении «Родников» и «Снегирей», но ожидания себя не оправдали — пробки остались, и власти несколько раз пытались это исправить с помощью установки новых знаков.

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