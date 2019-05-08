Местами +29: новосибирцев ждёт очень жаркий день перед резким похолоданием

После Дня Победы в городе будет прохладно в течение нескольких дней

Сегодня днём температура будет выше нормы

Сегодня, 8 мая, в Новосибирской области температура достигнет +29 градусов, но уже завтра станет холоднее.







«Сохранится жаркая погода с температурным фоном 6–8 градусов выше нормы», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин о погоде на 8 мая в регионе





По области ожидается до +24…+29 градусов. В Новосибирске, по информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня будет до +27 градусов. Осадки маловероятны.





Но 9 мая погода начнёт портиться — с севера снизится холодный атмосферный фронт. На День Победы синоптики ждут кратковременные дожди с грозами и понижение температуры.





Температура днём 9 мая в Новосибирске составит +16...+18 градусов. Уже в пятницу, 10 мая, осадки будут маловероятны, но станет ещё холоднее — днём будет +14...+16 градусов.





«Пока ближайшие 3–5 дней в основном будет доминировать прохладная погода», — отметил Ягудин.





Несмотря на похолодание, в мэрии Новосибирска уже определили предварительную дату завершения отопительного сезона — батареи должны отключить 10 мая.





О резких изменениях в погоде Гидрометцентр предупреждал ещё накануне.





Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

