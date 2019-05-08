Местами +29: новосибирцев ждёт очень жаркий день перед резким похолоданием
После Дня Победы в городе будет прохладно в течение нескольких дней
Сегодня, 8 мая, в Новосибирской области температура достигнет +29 градусов, но уже завтра станет холоднее.
«Сохранится жаркая погода с температурным фоном 6–8 градусов выше нормы», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин о погоде на 8 мая в регионе
По области ожидается до +24…+29 градусов. В Новосибирске, по информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня будет до +27 градусов. Осадки маловероятны.
Но 9 мая погода начнёт портиться — с севера снизится холодный атмосферный фронт. На День Победы синоптики ждут кратковременные дожди с грозами и понижение температуры.
Температура днём 9 мая в Новосибирске составит +16...+18 градусов. Уже в пятницу, 10 мая, осадки будут маловероятны, но станет ещё холоднее — днём будет +14...+16 градусов.
«Пока ближайшие 3–5 дней в основном будет доминировать прохладная погода», — отметил Ягудин.
Несмотря на похолодание, в мэрии Новосибирска уже определили предварительную дату завершения отопительного сезона — батареи должны отключить 10 мая.
О резких изменениях в погоде Гидрометцентр предупреждал ещё накануне.
Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.