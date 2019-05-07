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Семьи хоккеистов из Тюмени заплатили 400 тысяч за турнир в Искитиме, который не состоялся

Родители спортсменов заплатили сотни тысяч, но за два дня до начала турнир отменили

Родители хоккеистов утверждают, что заплатили за участие в турнире 400 тысяч рублей, но соревнования отменили в самый последний момент
Родители хоккеистов утверждают, что заплатили за участие в турнире 400 тысяч рублей, но соревнования отменили в самый последний момент

Родители игроков детской хоккейной команды «Рубин-2010» из Тюмени обвинили организаторов турнира в Новосибирской области в мошенничестве. 


Как утверждают родители, их команду приглашали на Кубок Азии ещё прошлой осенью. Соревнования должны были пройти с 5 по 10 мая — организаторы обещали им, что в Искитим приедут команды из Швеции, Германии, США и Китая. Участие в международном турнире было платным — за команду родители заплатили взнос в размере 400 тысяч рублей, примерно по 20 тысяч за одного ребёнка. Все деньги они перечислили лично организатору Павлу Волошину.


«Прошлой осенью нам пришло приглашение с официальным положением: детский международный турнир будет в мае, был список команд — Владивосток, московское ЦСКА, иностранцы. Нам понравились соперники — сильные, интересные, тем более дети никогда не играли с иностранцами. <...> 


По турнирам мы ездим два года, но впервые организатор попросил предоплату. Обычно сумму озвучивают заранее, но мы рассчитывались на месте по факту за аренду льда, за проживание в гостинице. 


У нас не было 400 тысяч с команды, и мы отправили в 2 этапа: 230 тысяч в декабре, около 200 тысяч весной, последние 50 тысяч наскребли, у нас не хватало, и везли наличкой. <...> У нас с ним не было договора. <...> Это была его личная карточка», — рассказала мама одного из хоккеистов Анастасия Олизаревич. По её словам, договоров зачастую на частных детских турнирах никто не заключает, за лёд и организацию оплачивают на месте.


Как объясняют родители тюменских хоккеистов, обычно за коммерческие турниры они платят примерно в 20 раз меньше, но в этом случае им объяснили, что из-за международного уровня турнира расходы будут выше. 


Впервые команда из Тюмени побывала в Искитиме в апреле, но тогда не заметила ничего подозрительного — по словам родителей, организатор Павел Волошин пригласил их на отборочный тур, чтобы после, на самом кубке, разбить детей на группы по уровню подготовки.


В минувшую пятницу, 3 мая, когда команды ехали в Новосибирск на сам Кубок, организатор сообщил, что турнир не состоится. Родители утверждают, что специально брали отпуска под соревнования, планировали поездку за несколько месяцев и потратили немалые суммы на билеты.


«В районе 11 вечера мама из родительского комитета, которая состояла в общем чате турнира, скидывает скриншоты, что "турнира не будет, меня обманули, спонсоры что-то там обещали, но денег нет, нечем платить за лёд, беру ответственность за себя". Он не скрывается, берёт трубку, считает себя тоже потерпевшим, утверждает, что его кинули какие-то спонсоры. Мы спрашиваем, о каких спонсорах идёт речь, ведь мы лично ему заплатили 400 тысяч — этих денег хватило бы на 20 маленьких турниров», — рассказывает Анастасия Олизаревич.


Родители предоставили скриншоты переписки в чате организаторов
Родители предоставили скриншоты переписки в чате организаторов


Как позже выяснилось, из обещанных иностранных команд приехали только представители Китая — по информации тюменцев, за два состава китайская команда заплатила ещё больше. Также пострадавшие семьи утверждают, что 


взнос для разных городов отличался — «северные» города платили около 20 тысяч с ребёнка, а другие — по 6 тысяч.


Тренер китайской команды Евгений Одношивкин подтвердил, что его команда даже не вылетела из Пекина 3 мая — об отмене турнира они узнали только в аэропорту. Сейчас Одношивкин находится в Новосибирске и выясняет обстоятельства срыва соревнований, но более подробные комментарии он не может дать, так как «компания не наделила полномочиями общаться с прессой».


В родительском комитете «Рубина-2010» уточнили, что отправят заявления в полицию Бердска в ближайшее время, когда соберут необходимые подписи.


Организатор Павел Волошин объяснил отмену турнира проблемой со спонсорами. В переписке упоминается некий Голубев, но, кто он, родителям спортсменов неизвестно 
Организатор Павел Волошин объяснил отмену турнира проблемой со спонсорами. В переписке упоминается некий Голубев, но, кто он, родителям спортсменов неизвестно 


Корреспондент НГС связался с организатором Павлом Волошиным, но он отказался подробно прокомментировать ситуацию. 


«Звоните в органы, они вам всё объяснят. Спонсоры нас подвели, вся ситуация. Деньги все были вложены в турнир, спонсоры должны были помогать», — немногословно ответил Павел Волошин и бросил трубку, так и не уточнив, кто именно был спонсором и не выполнил договорённости.


Корреспондент НГС обратился за комментарием в Главное управление МВД по Новосибирской области, однако 7 мая в полиции не смогли дать оперативный ответ.


Родительский комитет также планирует написать письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, ведь, по их словам, из-за непорядочных организаторов страдает престиж региона, особенно когда всего через несколько лет в городе должен пройти Молодёжный чемпионат мира по хоккею. В конце апреля министерство строительства Новосибирской области объявило о поиске подрядчика для строительства нового ЛДС — на спортивное здание власти готовы потратить до 5,7 миллиарда рублей.

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