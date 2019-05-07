Успешный айтишник получил 16 лет за создание интернет-магазина наркотиков

Сегодня, 7 мая, Новосибирский районный суд приговорил программиста Александра Дёмина к 16 годам лишения свободы — его обвиняли в организации сети по продаже наркотиков.



«Обвинительный приговор вынесли. 16 лет лишения свободы», — сообщил НГС адвокат Александра Дёмина Руслан Габдуллин.

Он уточнил, что приговор не вступил в законную силу, так как Дёмин сегодня же подал апелляцию на решение суда. Пока областной суд не назначил дату очередного рассмотрения дела.



30-летнего программиста Александра Дёмина обвиняли в организации интернет-магазина по торговле наркотиками. Показания против него дала его бывшая девушка, которую тоже приговорили к 10 годам тюрьмы. Александр Дёмин сидит в СИЗО с конца сентября 2015 года. По версии следствия, Дёмин создал целую схему по распространению наркотиков. В неё были вовлечены семь человек, включая бывшую подругу Дёмина.