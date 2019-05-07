Успешный айтишник получил 16 лет за создание интернет-магазина наркотиков

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Защита утверждает, что его оговорила бывшая девушка
По версии защиты, 5 лет назад, после окончания факультета международного бизнеса ОмГУ Александр Дёмин приехал в Новосибирск и занялся программированием и консультациями по финансовым вопросам
Сегодня, 7 мая, Новосибирский районный суд приговорил программиста Александра Дёмина к 16 годам лишения свободы — его обвиняли в организации сети по продаже наркотиков.
«Обвинительный приговор вынесли. 16 лет лишения свободы», — сообщил НГС адвокат Александра Дёмина Руслан Габдуллин.
Он уточнил, что приговор не вступил в законную силу, так как Дёмин сегодня же подал апелляцию на решение суда. Пока областной суд не назначил дату очередного рассмотрения дела.
30-летнего программиста Александра Дёмина обвиняли в организации интернет-магазина по торговле наркотиками. Показания против него дала его бывшая девушка, которую тоже приговорили к 10 годам тюрьмы. Александр Дёмин сидит в СИЗО с конца сентября 2015 года. По версии следствия, Дёмин создал целую схему по распространению наркотиков. В неё были вовлечены семь человек, включая бывшую подругу Дёмина.
Анна Богданова
Фото предоставлено Галиной Дёминой
продавал наркоту через инет? глупость . нынче за интернетом слежка огромная. зато видела не раз как наркоши лазали, искали закладки. полиции в кабинетах, на праздниках, митингах. участкового, кто его видел? так что неумный парень. 16 лет. как оговорили то?
да вполне вероятно! Ни один успешный айтишник ( Цукерберг не считается) не заработает БЫСТРО столько денег, сколько организатор интернет- магазина дряни. Легкие большие деньги привлекательны всегда. Живут широко, но недолго. Обычно. Это чудо, что его вычислили. Не надо корчить из себя невиновного..Вот КТО стоит НАД ним- вопрос, их вообще невозможно найти.