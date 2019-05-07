7 мая вторник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 65.33
eur 73.11
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 65.33
eur 73.11
Криминал
Подробности

Успешный айтишник получил 16 лет за создание интернет-магазина наркотиков

Защита утверждает, что его оговорила бывшая девушка

Поделиться

2 298
4 Обсудить

Все новости

Все новости

По версии защиты, 5 лет назад, после окончания факультета международного бизнеса ОмГУ  Александр Дёмин приехал в Новосибирск и занялся программированием и консультациями по финансовым вопросам

Фото: предоставлено Галиной Дёминой

Сегодня, 7 мая, Новосибирский районный суд приговорил программиста Александра Дёмина к 16 годам лишения свободы — его обвиняли в организации сети по продаже наркотиков.

«Обвинительный приговор вынесли. 16 лет лишения свободы», — сообщил НГС адвокат Александра Дёмина Руслан Габдуллин. 

Он уточнил, что приговор не вступил в законную силу, так как Дёмин сегодня же подал апелляцию на решение суда. Пока областной суд не назначил дату очередного рассмотрения дела.

30-летнего программиста Александра Дёмина обвиняли в организации интернет-магазина по торговле наркотиками. Показания против него дала его бывшая девушка, которую тоже приговорили к 10 годам тюрьмы. Александр Дёмин сидит в СИЗО с конца сентября 2015 года. По версии следствия, Дёмин создал целую схему по распространению наркотиков. В неё были вовлечены семь человек, включая бывшую подругу Дёмина. 

Анна Богданова
Фото предоставлено Галиной Дёминой

По теме

ТЕКСТ

Анна Богданова

ТЕГИ

судпродавал наркотики через интернет

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (4)

лена путина
7 май 2019 в 14:14

продавал наркоту через инет? глупость . нынче за интернетом слежка огромная. зато видела не раз как наркоши лазали, искали закладки. полиции в кабинетах, на праздниках, митингах. участкового, кто его видел? так что неумный парень. 16 лет. как оговорили то?

Хамло Московское
7 май 2019 в 14:26

Тут многих комментаторов нечто подобное же ждет)))

Шинша
7 май 2019 в 14:19

да вполне вероятно! Ни один успешный айтишник ( Цукерберг не считается) не заработает БЫСТРО столько денег, сколько организатор интернет- магазина дряни. Легкие большие деньги привлекательны всегда. Живут широко, но недолго. Обычно. Это чудо, что его вычислили. Не надо корчить из себя невиновного..Вот КТО стоит НАД ним- вопрос, их вообще невозможно найти.