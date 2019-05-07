Путешественник из Новосибирска доехал до крупнейшего водопада Африки, чтобы полежать на его краю

Алексей Камерзанов на краю водопада Виктория

Путешественник из Новосибирска и организатор кругосветной экспедиции Алексей Камерзанов продолжает своё путешествие по Африке: он добрался до водопада Виктория и погладил льва в Зимбабве.







«Одним из самых ярких впечатлений на пути шестого этапа был водопад Виктория на стыке Замбии и Зимбабве. Нам всем хотелось увидеть это чудо света, самый большой водопад в Африке и один из крупнейших в мире. Здесь река Замбези разливается на расстояние более километра и обрушивается с высоты более сотни метров вниз», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Камерзанов.







По словам путешественника, возле водопада есть более 20 смотровых площадок, где всегда есть дождь: «Это водяная пыль поднимается из ущелья и рассеивается по окрестностям. Вернулись мы до нитки промокшие, но довольные», — добавил Камерзанов.





Ширина водопада — около 1800 метров, высота — 120 метров





На краю водопада Виктория есть купель Ангела, в которой путешественник искупался: «Во время нашего посещения Дьявольская купель была закрыта — [была] высокая вода. А вот в Ангельской мы смогли искупаться. Для этого нужно перебраться на сторону Замбии, там нужно сесть на моторку и добраться до небольшого островка. Далее пешком на край водопада. Тут нужно иметь крепкие нервы. На самом краю за несколько метров до падения воды есть небольшая бурлящая заводь. Туда можно погрузится целиком и полностью», — поясняет Алексей Камерзанов.







Шотландский исследователь-путешественник Дэвид Ливингстон был на водопаде в 1855 году и назвал его в честь королевы Виктории





Для страховки там была натянута верёвка.







«Самое веселое начинается тогда, когда гид убирает верёвку и предлагает следовать за ним. Всё это время водный поток настойчиво толкает тебя к краю водопада. Напомню, там обрыв более сотни метров. С большим трудом уговариваешь себя начать ползти к краю. Гид, конечно, кричит: "Всё хорошо, я держу тебя за ноги!", но инстинкт самосохранения не отпускает. Фотки получаются отличные! Да и воспоминания на всю жизнь. Ежегодно тут кто-то улетает, но с нами всё было хорошо», — порадовался путешественник.





Чтобы посмотреть на водопад с высоты птичьего полёта, Камерзанов полетел на вертолёте





Чтобы посмотреть на водопад с высоты, Алексей Камерзанов договорился о 15-минутном полёте на вертолёте. По его словам, именно с вертолёта открываются потрясающие виды и можно понять всё величие Виктории.







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После приключений на водопаде Алексей Камерзанов поехал в Зимбабве, чтобы сфотографироваться со львами. Он договорился с организацией, которая охраняет популяцию львов, отбирая маленьких животных, выросших в неволе, и помещая их в почти естественную среду обитания. За деньги они пускают желающих на прогулку со львами.







Алексей Камерзанов приехал в организацию, которая занимается защитой львов: они их выращивают, оберегают от болезней, выясняют, у кого лучше всего развиты инстинкты





«Человека они воспринимают как своего товарища по стае (они выросли с людьми) и не рассматривают его в качестве добычи. Правда, нельзя к ним обращаться спиной, приседать и бежать от них», — рассказал Камерзанов.







Наиболее активных львов помещают отдельно: они сами учатся охотиться





Появившееся потомство львы уже могут обучить принципам охоты, и, если всё идёт хорошо, то молодых львов позже выпускают в дикую природу





В феврале 2019 года Алексей Камерзанов решил проехать через весь Иран, чтобы на пароме приплыть в Дубай.