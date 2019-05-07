Детёныш ласки погиб в Академгородке после игр с маленькими детьми

Волонтёры рассказали, что малыша ласки можно было спокойно выкормить

За помощью к волонтёрам новосибирского Центра реабилитации диких животных обратились врачи из ветеринарной клиники Академгородка — к ним на приём попал найденный на улице детёныш ласки. Волонтёры утверждают, что зверёк погиб после того, как с ним играли маленькие дети.





Погибшего детёныша ласки нашли в воскресенье, 5 мая, — врачи обратились к волонтёрам, чтобы те забрали дикое животное.





«Когда волонтёр приехал за малышом к людям, которые его нашли, он уже был холодный. Мамочка (женщина, которая нашла детеныша. — Прим. ред.) сказала сначала: "Да я ребенку на полтора часа всего лишь дала поиграть". Одному волонтёру так сказала, второму — что дети сами играли, и она у них его отобрала. Правды не сыщешь. Ласка могла быть живая, если бы люди не хотели играть со всем маленьким и мимимишным», — объяснила корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.







Волонтёр добавила, что малыша ласки можно было выкормить.







«Он был уже с открытыми глазками, не слепыш, но ещё питался маминым молочком. Его можно было докармливать. Мы просим сохранять бдительность и адекватность при виде найденных животных. Им не хочется, чтобы с ними играли, им неприятны ваши прикосновения, им не нужны селфи. Им просто плохо здесь и сейчас, а ещё безумно страшно. Лучше всего обратиться за помощью к волонтёрам, которые разбираются в ситуации, диких животных и могут помочь», — добавила Богомолова.







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