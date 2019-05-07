Батареям сказали остыть: в мэрии назвали дату завершения отопительного сезона

После резкого потепления новосибирцы стали жаловаться на жару в домах

Отопительный сезон в Новосибирске завершится через три дня
Отопительный сезон в Новосибирске завершится через три дня

В мэрии Новосибирска объявили дату завершения отопительного сезона — батареи в домах и зданиях начнут остывать уже на этой неделе.


Проект соответствующего постановления появился на сайте городской администрации.


«Завершить с 10.05.2019 отопительный период 2018/2019 года в городе», — говорится в проекте постановления мэрии, который готовится подписать глава Новосибирска Анатолий Локоть.


Накануне в мэрии рассказали, что в городской комитет по энергетике начали поступать жалобы на жару в квартирах. Вместе с тем чиновники напомнили, что отопительный сезон заканчивают, когда среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов.


В прошлом году батареи новосибирцев начали отключать только к 21 мая, отопительный сезон пришлось продлевать из-за плохой погоды.

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