Батареям сказали остыть: в мэрии назвали дату завершения отопительного сезона

После резкого потепления новосибирцы стали жаловаться на жару в домах

Отопительный сезон в Новосибирске завершится через три дня

В мэрии Новосибирска объявили дату завершения отопительного сезона — батареи в домах и зданиях начнут остывать уже на этой неделе.







Проект соответствующего постановления появился на сайте городской администрации.





«Завершить с 10.05.2019 отопительный период 2018/2019 года в городе», — говорится в проекте постановления мэрии, который готовится подписать глава Новосибирска Анатолий Локоть.





Накануне в мэрии рассказали, что в городской комитет по энергетике начали поступать жалобы на жару в квартирах. Вместе с тем чиновники напомнили, что отопительный сезон заканчивают, когда среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов.







В прошлом году батареи новосибирцев начали отключать только к 21 мая, отопительный сезон пришлось продлевать из-за плохой погоды.

