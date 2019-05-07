Автоинспекторы остановили на площади Ленина больше 50 таксистов

Сотрудники ГИБДД устроили профилактическую акцию на площади Ленина

Сегодня днём, 7 мая, в центре Новосибирска автоинспекторы массово останавливали таксистов — они вручили им памятки.







«Впереди сейчас будут праздничные дни, так как у нас будут проводиться рейды различные, чтобы они соблюдали правила дорожного движения: перевозили детей в специальных удерживающих устройствах, чтобы они пассажиров пристёгивали, не разговаривали по телефону», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.







Автоинспекторы работали на площади Ленина час — с 11:00 до 12:00. За это время они остановили более 50 таксистов.





Автоинспекторы напомнили таксистам о правилах дорожного движения





ГИБДД попались десятки таксистов





Акцию провели специально перед длинными выходными





Автоинспекторы работали на площади Ленина один час





В начале апреля автоинспекторы четыре дня проверяли таксистов — за это время штрафы получили три сотни водителей.