Автоинспекторы остановили на площади Ленина больше 50 таксистов

Им решили напомнить о ПДД

Сотрудники ГИБДД устроили профилактическую акцию на площади Ленина
Сотрудники ГИБДД устроили профилактическую акцию на площади Ленина

Сегодня днём, 7 мая, в центре Новосибирска автоинспекторы массово останавливали таксистов — они вручили им памятки.


«Впереди сейчас будут праздничные дни, так как у нас будут проводиться рейды различные, чтобы они соблюдали правила дорожного движения: перевозили детей в специальных удерживающих устройствах, чтобы они пассажиров пристёгивали, не разговаривали по телефону», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Автоинспекторы работали на площади Ленина час — с 11:00 до 12:00. За это время они остановили более 50 таксистов.


Автоинспекторы напомнили таксистам о правилах дорожного движения
Автоинспекторы напомнили таксистам о правилах дорожного движения


ГИБДД попались десятки таксистов
ГИБДД попались десятки таксистов


Акцию провели специально перед длинными выходными
Акцию провели специально перед длинными выходными


Автоинспекторы работали на площади Ленина один час
Автоинспекторы работали на площади Ленина один час


В начале апреля автоинспекторы четыре дня проверяли таксистов — за это время штрафы получили три сотни водителей.

Прочтений: 894

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено