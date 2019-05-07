Мочищенское встало: на выезде из Новосибирска столкнулись такси и грузовик

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Машины на проблемном участке двигаются со скоростью не более 5 км/ч
Серьезных повреждений машины не получили, но осложнили и без того непростую ситуацию на северном выезде из Новосибирска
Сегодня, 7 мая, около 10:00 на Мочищенском шоссе столкнулись машина такси и грузовик.
«"Хёндэ" при перестроении столкнулся с "Хино". На выезде из города образовался затор», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».
Серьезных повреждений машины не получили, но осложнили и так не простую ситуацию на дорогах Новосибирска.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данный момент скорость потока на участке с аварией составляет не более 5 км/ч.
Небольшие аварии часто становятся причиной больших пробок. Например, просто сломавшийся грузовик стал причиной затора на площади Станиславского.
Александра Бруня
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс» (1), скриншот «Яндекс.Пробки» (2)