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Дороги и транспорт

Мочищенское встало: на выезде из Новосибирска столкнулись такси и грузовик

Машины на проблемном участке двигаются со скоростью не более 5 км/ч

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Серьезных повреждений машины не получили, но осложнили и без того непростую ситуацию на северном выезде из Новосибирска

Фото: служба аварийных комиссаров «Альянс»

Сегодня, 7 мая, около 10:00 на Мочищенском шоссе столкнулись машина такси и грузовик.

«"Хёндэ" при перестроении столкнулся с "Хино". На выезде из города образовался затор», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».

Серьезных повреждений машины не получили, но осложнили и так не простую ситуацию на дорогах Новосибирска.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данный момент скорость потока на участке с аварией составляет не более 5 км/ч.

Небольшие аварии часто становятся причиной больших пробок. Например, просто сломавшийся грузовик стал причиной затора на площади Станиславского.

На Мочищенском шоссе из-за аварии начала собираться пробка

Фото: yandex.ru/maps

Александра Бруня
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс» (1), скриншот «Яндекс.Пробки» (2)

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