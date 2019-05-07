Жители домов в Заельцовском районе сутки сидят без света

Ремонт электросетей, по данным Единой диспетчерской службы, уже давно закончен

Электроэнергию обещали вернуть еще вчера ночью, но света в некоторых домах до сих пор нет
Электроэнергию обещали вернуть еще вчера ночью, но света в некоторых домах до сих пор нет

В Заельцовском районе Новосибирска жители частного сектора продолжают оставаться без света. 


Электроэнергию отключили ещё днём в понедельник, 6 мая, после аварии на электросетях — обесточены оказались больше 500 домов в районе. 


«На улице Пестеля, переулке Энтузиастов и рядом уже почти сутки нет электрической энергии! И никто не может сказать, когда проблема будет решена. <…> Знают о ситуации [аварийные службы]. Подстанция, от которой запитаны дома, находится в частных руках. А хозяина найти не могут», — рассказала читательница НГС.


В Единой диспетчерской службе корреспонденту НГС рассказали, что отключений электроэнергии в Заельцовском районе сейчас нет.


«Ни обращений, ни отключений нет. Дело в том, что там проводились аварийные работы. Они закончились. Если где-то не включили [электроэнергию], всем жителям мы даём телефон электросетей, чтобы они сделали заявку. И электросети уже по заявкам будут сверятся с подстанциями и проверять, где, может быть, автоматы вырубили», — объяснили в Единой диспетчерской службе.

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