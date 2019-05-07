«Я погорячился»: толмачёвский дебошир накинулся с топором на прохожих

Из-за драки Антона Заблотского вместе с женой на несколько часов задержала полиция

В минувшую субботу, 4 мая, новосибирец Антон Заблотский вместе с женой устроили драку во дворе дома на улице Линейной, 37/2 в Заельцовском районе Новосибирска. Два года назад Заблотский прославился после дебоша, который он устроил в аэропорту Толмачёво.







В 2017 году он обматерил пассажиров и пограничников в аэропорту и был задержан за неадекватное поведение — улететь с семьёй в Анталью у него не получилось. После дебоша в Толмачёво суд назначил Антону Заблотскому штраф в 150 тысяч рублей.





Теперь Заблотского заметили в драке на улице Линейной, рассказал корреспонденту НГС один из очевидцев инцидента Дмитрий Глушков. По словам очевидца, причиной конфликта стала собака, которая не понравилась Антону Заблотскому и его жене.





«Это произошло около 9 часов вечера. Мы шли вместе с девушкой по Линейной. <...>





Мне рассказала пострадавшая, что она гуляла с собакой, подошёл этот Антон пьяный. Он попросил, чтобы она всё сливала за собакой в пакет. Они начали спорить, а потом он пнул собаку ногой по морде очень сильно.





Она пошла к участковому, а в этот момент он пошёл домой и достал топор. Искал эту женщину с собакой, но не нашёл, поэтому стал сносить машины во дворе», — сообщил Дмитрий Глушков.





Очевидцы сняли видео задержания Антона Заблотского и его жены





По его словам, после этого Заблотский вступил в конфликт с другими соседями, а в итоге оказался в полицейском участке.







«Он (Заблотский. — Прим. ред.) бегал с топором за пострадавшими — их было два, у них лицо было в крови, а за ними полицейский. Потом его заломили, надели наручники. Женщине (жене Заблотского. — Прим. ред.) тоже надели наручники, посадили их в машину полицейскую. <...> Но сотрудники полиции сказали, что их, скорее всего, отпустят через несколько часов», — рассказал Глушков.





Сейчас Антон Заблотский находится дома. В разговоре с корреспондентом НГС он признался, что ничего необычного в этой ситуации не видит — это был обыкновенный бытовой конфликт.





«Просто на бытовой почве, кому-то что-то не понравилось: что-то им, что-то нам — обычная ситуация. Мы сделали замечание, что собака без намордника, а там уже пошло: где-то я погорячился, где-то — они.





Я считаю, что вообще по глупости эта ситуация случилась. У нас раньше никаких конфликтных ситуаций не происходило», — сказал Антон Заблотский.





Антон Заблотский трудится в сфере перевозок. По словам его коллег, он достаточно позитивный и неконфликтный человек, но его главная проблема — это алкоголь.





«Обычный работник, кроме как репортажем про Толмачёво, ничем особо не отличается от других. <...> Не скажу, что он конфликтный. На работе обычно всегда на позитивной волне. Я думаю, нужно меньше пить, либо не пить вовсе. Сами видите, как человек под градусом резко меняется», — рассказал корреспонденту НГС коллега Заблотского.





Он добавил, что сейчас коллеги Заблотского много обсуждают новый инцидент с его участием.





«Да знаете, как обычно, все между собой поговорят, и на этом всё заканчивается. Начальник у нас строгий, но сообщал ли ему кто — не могу сказать, он завтра только на работу вернётся. У нас же как обычно, пока Заблотский в поле зрения попал — все про него будут говорить, завтра ещё какая-то произойдёт история — все переключатся. Я думаю, сейчас-то он уже осознал, что наделал», — поделился он.





В Главном управлении МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что ещё уточняют информацию о драке.







Два года назад в отношении Заблотского возбудили уголовное дело. Сам он откровенно рассказал НГС, как изменилась жизнь его семьи после дебоша в Толмачёво: после скандала в Толмачёво соседи и знакомые отвернулись от Заблотских, а их дети стали изгоями во дворе.