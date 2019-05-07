Со станции «Заельцовская» убрали старые скамейки

Новые скамейки на станции метро «Заельцовская»

Во вторник, 7 мая, на станции новосибирского метрополитена «Заельцовская» поставили новые скамейки — теперь они закруглённой формы и со спинками.







«В соответствии с планом работ осуществлена замена четырех скамеек на перроне. Новые удобные скамейки современного дизайна были разработаны и сделаны силами самого предприятия. Они получили положительные отзывы от пассажиров подземки», — рассказали корреспонденту НГС в новосибирском метрополитене.





Новыми лавочками заменили четыре скамейки, которые поставили ещё в 2016 году Как и прежде, скамьи стоят парами между информационными тумбами.





Так выглядели старые скамейки



